Enem 2025: Sisu, Prouni, Fies e certificação; saiba como usar sua nota após a prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com 4,8 milhões de inscritos, o exame é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas em Pernambuco e no Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, os mais de 4,8 milhões de inscritos já precisam se planejar sobre como usarão seus resultados, que serão divulgados em janeiro de 2026.

As notas do Enem são a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, seja em instituições públicas federais (como UFPE, UFRPE e IFPE) e estaduais (como a UPE) através do Sisu, ou para bolsas e financiamentos em faculdades privadas.

1. Sisu (Vagas em Públicas): Mudança importante

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o método usado pelas universidades públicas. A grande novidade é que a edição 2026 do Sisu permitirá o uso das notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) para a classificação dos candidatos. Para participar, o estudante não pode ter zerado a redação.

2. Prouni (Bolsas em Privadas)

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em faculdades privadas.

Para concorrer, o estudante poderá usar as notas das duas últimas edições do Enem (2024 e 2025). É preciso ter média superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação, além de atender aos critérios de renda.

3. Fies (Financiamento)

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permite financiar as mensalidades de cursos privados. O Fies é o mais flexível: aceita a nota de qualquer edição do Enem desde 2010, desde que a média seja superior a 450 pontos e a nota da redação não tenha sido zero.

4. Certificação do Ensino Médio (A VOLTA)

Uma função importante que havia sido descontinuada em 2017 está de volta: o Enem 2025 poderá ser usado para obter a certificação de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência. Para isso, o participante precisa atender a dois requisitos:

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova.

Atingir a pontuação mínima de 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

5. Outras opções

As notas do Enem também são aceitas para ingresso direto em muitas faculdades privadas, sem a necessidade de vestibular tradicional, e para estudar em Portugal, que possui convênio com 26 instituições de ensino superior.

(Com informações da Agência Brasil).