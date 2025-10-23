Enem 2025: Inep divulga locais de prova e Cartão de Confirmação; veja como acessar
O Inep disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o número de inscrição, data, horário e local de prova do Enem
Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, já podem consultar os locais de prova a partir desta quinta-feira (23).
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na Página do Participante, o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o número de inscrição, data, horário e local de prova. O documento também registra se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando for o caso.
Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o cartão será disponibilizado posteriormente na Página do Participante. As novas datas foram definidas por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém durante o período da aplicação regular do exame.
No primeiro dia do Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. No segundo dia, os participantes responderão às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias — cada área com 45 questões objetivas.
Reta final da preparação para o Enem
Na reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, lançado pelo Ministério da Educação (MEC). A ferramenta oferece simulados por área do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e um assistente virtual.
Além disso, o MEC firmou uma parceria com o YouTube para lançar uma série de videoaulas sobre redação voltadas ao Enem. Os vídeos abordam desde interpretação de textos até construção da dissertação-argumentativa, com ênfase nas competências avaliadas na prova. A série foi publicada em 21 de outubro, nos canais do MEC e do YouTube Edu.
A nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante também está disponível no portal do Inep. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da Redação e apresenta exemplos comentados de textos nota mil do Enem 2024.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Inep