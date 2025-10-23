fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: Inep divulga locais de prova e Cartão de Confirmação; veja como acessar

O Inep disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o número de inscrição, data, horário e local de prova do Enem

Por Mirella Araújo Publicado em 23/10/2025 às 13:33
O Enem 2025 ser&aacute; realizado nos dias 9 e 16 de novembro
O Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro - Cirio Gomes / JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, já podem consultar os locais de prova a partir desta quinta-feira (23).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na Página do Participante, o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o número de inscrição, data, horário e local de prova. O documento também registra se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando for o caso.

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o cartão será disponibilizado posteriormente na Página do Participante. As novas datas foram definidas por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém durante o período da aplicação regular do exame.

No primeiro dia do Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. No segundo dia, os participantes responderão às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias — cada área com 45 questões objetivas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Reta final da preparação para o Enem

Na reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, lançado pelo Ministério da Educação (MEC). A ferramenta oferece simulados por área do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e um assistente virtual.

Além disso, o MEC firmou uma parceria com o YouTube para lançar uma série de videoaulas sobre redação voltadas ao Enem. Os vídeos abordam desde interpretação de textos até construção da dissertação-argumentativa, com ênfase nas competências avaliadas na prova. A série foi publicada em 21 de outubro, nos canais do MEC e do YouTube Edu.

A nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante também está disponível no portal do Inep. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da Redação e apresenta exemplos comentados de textos nota mil do Enem 2024.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Inep

Leia também

Enem 2025: Redação exige repertório adequado e argumentação sólida; veja as expectativas dos estudantes para o tema
ENEM 2025

Enem 2025: Redação exige repertório adequado e argumentação sólida; veja as expectativas dos estudantes para o tema
Cartilha do Enem 2025 orienta candidatos a terem cautela no uso do "repertório de bolso" na redação
ENEM 2025

Cartilha do Enem 2025 orienta candidatos a terem cautela no uso do "repertório de bolso" na redação

Compartilhe

Tags