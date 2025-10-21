Cartilha do Enem 2025 orienta candidatos a terem cautela no uso do "repertório de bolso" na redação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inep alerta que citações genéricas e decoradas podem comprometer a nota na competência que avalia o uso de repertório sociocultural

O uso de referências prontas, decoradas e genéricas — conhecidas como “citações coringas” ou “repertório de bolso” — deve ser evitado na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.



De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela prova, a orientação é que os candidatos valorizem o repertório autoral, explorando referências genuínas e bem relacionadas ao tema proposto.



A Cartilha do Participante reforça essa recomendação. Desde o ano passado, a banca do Enem passou a avaliar com mais rigor os textos considerados engessados, que demonstram pouca originalidade.

Entre as competências analisadas estão: o domínio da norma culta da língua portuguesa, a capacidade de organizar informações e argumentos, o uso adequado dos mecanismos linguísticos e a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado.



O que é o “repertório de bolso”?



O termo se refere a referências decoradas e genéricas, frequentemente utilizadas de forma superficial e sem conexão real com o tema da redação. São citações “guardadas no bolso” para serem aplicadas em qualquer situação, mesmo quando não são pertinentes.



Segundo o Inep, esse tipo de prática pode prejudicar o desempenho na competência II, que avalia o uso de repertórios socioculturais. Para alcançar boa pontuação, as referências devem ser pertinentes, contextualizadas e articuladas aos argumentos.

Quando o avaliador identifica que o repertório foi inserido de forma automática ou forçada, ele pode considerá-lo não produtivo, o que impacta negativamente a nota final.



Fuga total ao tema

A Cartilha do Participante, que está disponível no portal do Inep desde o início de outubro, além de apresentar amostras comentadas de redações do Enem 2024, traz informações sobre a Matriz de Referência da prova.

Um dos tópicos trata da fuga total ao tema, que [e quando o participante não desenvolve nem o tema o tema específico nem o assunto mais amplo proposto. Isso significa que, mesmo que o texto aborde tópicos relacionados de forma superficial ou tangencial, ele será desclassificado se não estabelecer uma conexão clara e direta com o tema central.

No Enem 2024, por exemplo, o tema proposto exigia a discussão dos desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Assim, textos que trataram apenas do continente africano, sem mencionar a herança africana no país, ou que falaram sobre a história ou cultura brasileira sem fazer referência à contribuição africana, foram considerados em fuga ao tema.

O mesmo ocorreu com redações que abordaram o preconceito no Brasil, mas sem relacioná-lo à herança africana. Para não incorrer nesse erro, é essencial que o candidato compreenda completamente o enunciado e desenvolva argumentos diretamente ligados aos elementos centrais da proposta temática.

Motivos para atribuição de nota zero na redação do Enem:



Os candidatos devem ficar atentos aos motivos que podem levar à nota zero na redação, listados na Cartilha do Participante.

A fuga total ao tema proposto e o não atendimento ao tipo textual exigido — o dissertativo-argumentativo — são causas que podem zerar a prova.

Também será atribuída nota zero à redação ausente na folha específica, considerada “em branco”, bem como àquela com até sete linhas manuscritas ou até dez linhas em Braille, enquadradas como “texto insuficiente”. Textos que contenham impropérios, desenhos, trechos desconectados do tema ou marcas deliberadas de anulação também serão desconsiderados.

A presença de qualquer forma de identificação do participante fora do campo apropriado — como nome, assinatura ou rubrica — resulta na anulação da redação. Além disso, textos escritos total ou predominantemente em língua estrangeira, ilegíveis para os avaliadores ou com trechos copiados dos textos motivadores da prova terão essas linhas desconsideradas na contagem mínima exigida.