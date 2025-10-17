fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: professores apontam que domínio de conteúdo faz a diferença em Biologia e Física; veja as dicas

As disciplinas de Física e Biologia integram o bloco de provas do segundo domingo, do Enem, que também inclui Química e Matemática

Por Mirella Araújo Publicado em 17/10/2025 às 14:02
Imagem de cadernos de prova do Enem
Imagem de cadernos de prova do Enem - Bruna Araújo/MEC

Clique aqui e escute a matéria

No segundo domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para o dia 16 de novembro, os candidatos terão cinco horas para responder a 45 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e 45 de Matemática.

Para quem está intensificando os estudos nesta reta final, professores alertam que nem tudo se resume a cálculos extensos. O professor de Física da Escola de Aplicação Recife, Paulo Roberto, ressalta que é preciso lembrar que o Enem cobra competências e habilidades dentro de cada área do conhecimento.

"Dentro das habilidades cobradas em Física, os temas relacionados à energia em todas as suas formas (mecânica, elétrica, térmica) não podem ser subestimados. Questões que envolvem circuitos elétricos, ondulatória e as leis de Newton também estão entre as mais recorrentes nos últimos dez anos", explicou o docente.

Sobre o nível da prova, Paulo Roberto avalia que ela é bem distribuída de acordo com a Teoria de Resposta ao Item (TRI) — um conjunto de modelos matemáticos que representa a relação entre a probabilidade de acerto de uma questão, o conhecimento do participante e os parâmetros do item.

"A prova contempla o máximo de habilidades possíveis, com predominância de questões fáceis e médias, em detrimento das mais difíceis."

O professor também desmistifica a ideia de que basta decorar fórmulas para se sair bem. "O maior mito que podemos apontar é acreditar que, na prova do Enem, você vai resolver tudo apenas aplicando fórmulas. O Enem exige que o aluno saiba mais do que isso: é preciso entender o que está por trás. É uma prova em que o contexto é mais importante do que a fórmula", afirmou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ele alerta ainda para os chamados "distratores" — informações presentes nas questões que podem induzir ao erro.

"São textos e dados que nos levam ao erro. Um exemplo comum é quando usamos expressões do dia a dia que não são corretas fisicamente. Todos nós já dissemos 'estou com frio', mas, fisicamente, frio não existe. Outro exemplo é dizer que 'o som está muito alto'. A altura do som não tem a ver com o volume (barulho), e sim com a frequência (graves e agudos). São vícios de linguagem que nos confundem", explicou.

Para os estudantes que têm mais dificuldade com Física, Paulo Roberto recomenda foco e estratégia. "Minha dica para a reta final é estudar por provas anteriores — isso é muito importante — e não tentar ver todo o conteúdo, porque não vai adiantar. É melhor focar nos temas de maior recorrência, como os que mencionei anteriormente."

 

JAILTON JR./JC IMAGEM
O Enem valoriza competências como raciocínio lógico, interpretação de textos e resolução de problemas, que também são exigidos nas olimpíadas científicas - JAILTON JR./JC IMAGEM

Biologia: ciência e atualidades caminham juntas

Já na área de Biologia, alguns temas se mantêm recorrentes ao longo dos anos. De acordo com a professora do Colégio Saber Viver, Vanessa Assis, assuntos como ecologia, biotecnologia, evolução, genética e ciclos biogeoquímicos são presença constante nas provas.

"Os alunos devem ficar atentos às novidades relacionadas ao eixo temático de biotecnologia e suas inovações dentro das terapias gênicas, produção de novas vacinas, sensores biotecnológicos para monitoramento corporal, tratamentos terapêuticos com células-tronco e as correções do DNA com a tecnologia do CRISPR", orientou a professora.

Ela também explicou  que o nível de dificuldade da prova de Biologia se mantém estável, geralmente com questões de dificuldade mediana para fácil. Apesar da presença de textos de apoio e gráficos, a disciplina exige mais do que interpretação. Conhecimento de conteúdo teórico é essencial para resolver as questões com segurança.

Além dos conhecimentos científicos, a professora destacou que o Enem costuma relacionar os conteúdos a contextos sociais e ambientais, reforçando a interdisciplinaridade da prova.

 

Leia também

"Bora Vencer": Aulões gratuitos preparam jovens de Pernambuco para o Enem 2025
AULÃO ENEM 2025

"Bora Vencer": Aulões gratuitos preparam jovens de Pernambuco para o Enem 2025
Como estudar Química na reta final para o Enem: confira dicas e estratégias
ENEM 2025

Como estudar Química na reta final para o Enem: confira dicas e estratégias

Compartilhe

Tags