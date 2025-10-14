Enem 2025: tudo que você precisa saber sobre Israel e Palestina para a prova
Conflitos históricos, disputas territoriais e questões religiosas estão na raiz da tensão entre Israel e Palestina. Entenda o contexto e a origem
O conflito entre Israel e Palestina é um dos temas mais complexos e recorrentes da geopolítica mundial — e também um dos que mais aparecem em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Com a retomada dos confrontos em 2023, o assunto voltou a ocupar o noticiário internacional e reacendeu discussões sobre território, soberania e direitos humanos.
Compreender a origem dessa disputa e seus desdobramentos é fundamental para o estudante que deseja interpretar questões de atualidades, geografia e história com segurança.
A criação do Estado de Israel e o início do conflito
O ponto de partida está no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a ONU aprovou, em 1947, um plano de partilha da Palestina — então sob domínio britânico — para criar dois Estados: um judeu (Israel) e um árabe (Palestina).
Os judeus aceitaram a proposta, mas os árabes a rejeitaram. Em 1948, Israel declarou sua independência, o que levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, com países vizinhos atacando o novo Estado. Israel venceu o conflito e ampliou seu território, dando início a uma longa disputa por terras e reconhecimento político.
Divisão territorial e a questão da Faixa de Gaza
A região da Cisjordânia e a Faixa de Gaza foram historicamente consideradas parte do território palestino. Após a Guerra dos Seis Dias (1967), Israel ocupou esses territórios, e a partir daí consolidou-se uma ocupação militar que persiste em parte até hoje.
A Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islâmico Hamas desde 2007, tornou-se o centro das tensões recentes. O bloqueio imposto por Israel e Egito, além de sucessivos confrontos armados, transformaram Gaza em uma das áreas mais densamente povoadas e vulneráveis do mundo.
A política dos dois Estados e os impasses
A chamada “solução de dois Estados” — que prevê a criação de um Estado palestino independente coexistindo pacificamente com Israel — é apoiada pela ONU e por grande parte da comunidade internacional.
Contudo, divergências políticas, expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia e a ausência de consenso interno entre grupos palestinos dificultam a implementação prática desse plano. Enquanto isso, milhões de palestinos vivem sob ocupação ou como refugiados em países vizinhos.
O conflito atual: escalada desde 2023
Em outubro de 2023, o grupo Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, matando civis e tomando reféns. O governo israelense respondeu com bombardeios massivos e uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, resultando em dezenas de milhares de mortos e uma grave crise humanitária.
Desde então, o conflito segue intenso, com discussões internacionais sobre direitos humanos, crimes de guerra e ajuda humanitária. O episódio agravou o isolamento político do Hamas e expôs os desafios para uma solução duradoura.
Como o tema pode aparecer no Enem
O conflito entre Israel e Palestina pode ser abordado no exame sob diversos aspectos:
- Em história e geografia, com foco na formação do Estado de Israel, na partilha da ONU e nas disputas territoriais;
- Em atualidades, com questões sobre as consequências políticas e humanitárias do conflito recente;
- Na redação, como exemplo de debate sobre paz mundial, intolerância religiosa, direitos humanos ou refúgio forçado.
Para se preparar, o estudante deve compreender a linha do tempo dos principais conflitos, o papel das potências internacionais (como EUA e ONU) e as implicações humanitárias da guerra.