Enem 2025: tudo que você precisa saber sobre Israel e Palestina para a prova

Conflitos históricos, disputas territoriais e questões religiosas estão na raiz da tensão entre Israel e Palestina. Entenda o contexto e a origem

Clique aqui e escute a matéria

O conflito entre Israel e Palestina é um dos temas mais complexos e recorrentes da geopolítica mundial — e também um dos que mais aparecem em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com a retomada dos confrontos em 2023, o assunto voltou a ocupar o noticiário internacional e reacendeu discussões sobre território, soberania e direitos humanos.

Compreender a origem dessa disputa e seus desdobramentos é fundamental para o estudante que deseja interpretar questões de atualidades, geografia e história com segurança.

A criação do Estado de Israel e o início do conflito

O ponto de partida está no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a ONU aprovou, em 1947, um plano de partilha da Palestina — então sob domínio britânico — para criar dois Estados: um judeu (Israel) e um árabe (Palestina).

Os judeus aceitaram a proposta, mas os árabes a rejeitaram. Em 1948, Israel declarou sua independência, o que levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, com países vizinhos atacando o novo Estado. Israel venceu o conflito e ampliou seu território, dando início a uma longa disputa por terras e reconhecimento político.

Divisão territorial e a questão da Faixa de Gaza

A região da Cisjordânia e a Faixa de Gaza foram historicamente consideradas parte do território palestino. Após a Guerra dos Seis Dias (1967), Israel ocupou esses territórios, e a partir daí consolidou-se uma ocupação militar que persiste em parte até hoje.

A Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islâmico Hamas desde 2007, tornou-se o centro das tensões recentes. O bloqueio imposto por Israel e Egito, além de sucessivos confrontos armados, transformaram Gaza em uma das áreas mais densamente povoadas e vulneráveis do mundo.

A política dos dois Estados e os impasses

A chamada “solução de dois Estados” — que prevê a criação de um Estado palestino independente coexistindo pacificamente com Israel — é apoiada pela ONU e por grande parte da comunidade internacional.

Contudo, divergências políticas, expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia e a ausência de consenso interno entre grupos palestinos dificultam a implementação prática desse plano. Enquanto isso, milhões de palestinos vivem sob ocupação ou como refugiados em países vizinhos.

O conflito atual: escalada desde 2023

Em outubro de 2023, o grupo Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, matando civis e tomando reféns. O governo israelense respondeu com bombardeios massivos e uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, resultando em dezenas de milhares de mortos e uma grave crise humanitária.

Desde então, o conflito segue intenso, com discussões internacionais sobre direitos humanos, crimes de guerra e ajuda humanitária. O episódio agravou o isolamento político do Hamas e expôs os desafios para uma solução duradoura.

Como o tema pode aparecer no Enem

O conflito entre Israel e Palestina pode ser abordado no exame sob diversos aspectos:

Em história e geografia, com foco na formação do Estado de Israel, na partilha da ONU e nas disputas territoriais;

Em atualidades, com questões sobre as consequências políticas e humanitárias do conflito recente;

Na redação, como exemplo de debate sobre paz mundial, intolerância religiosa, direitos humanos ou refúgio forçado.

Para se preparar, o estudante deve compreender a linha do tempo dos principais conflitos, o papel das potências internacionais (como EUA e ONU) e as implicações humanitárias da guerra.