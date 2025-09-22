fechar
Política | Notícia

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula em conferência nos EUA

Em discurso em Nova York, presidente criticou a 'tirania do veto' na ONU e disse que nada justifica a matança de civis e o uso da fome como arma.

Por JC Publicado em 22/09/2025 às 23:40
O presidente Lula (PT) durante participação da Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados
O presidente Lula (PT) durante participação da Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados - Ricardo Stuckert/PR

Em um discurso duro e de forte apelo humanitário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta segunda-feira (22), a implementação da solução de dois Estados como caminho para a paz no Oriente Médio.

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", declarou o presidente na Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, em Nova York, na véspera da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Leia Também

Lula, no entanto, fez críticas severas à condução da guerra em Gaza. Ele reiterou a condenação do Brasil aos atos cometidos pelo Hamas, mas ressalvou que "o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis".

"Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças, destruir 90% dos lares palestinos e usar a fome como arma de guerra", afirmou.

Críticas à ONU

O presidente brasileiro também criticou a paralisia das instituições internacionais diante do conflito. Para ele, a situação "mostra como a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU", em uma referência ao poder de veto de potências como os Estados Unidos no Conselho de Segurança, que impede resoluções mais firmes.

Lula propôs a criação de um órgão na ONU inspirado no comitê que lutou contra o Apartheid na África do Sul, para focar na questão palestina.

Posição do Brasil

O discurso reforçou a posição diplomática histórica do Brasil: a criação de um Estado da Palestina independente e viável, com base nas fronteiras de 1967, tendo Jerusalém Oriental como sua capital e coexistindo em paz com o Estado de Israel. "Assegurar o direito de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo", concluiu Lula.

(Com informações da Agência Brasil).

