Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre a COP30 para a prova
Prevista para novembro de 2025, em Belém, a COP30 colocará o Brasil no centro das discussões globais sobre o clima. Entenda a importância do evento
Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, temas ligados à sustentabilidade e às mudanças climáticas ganham destaque entre os assuntos que podem aparecer nas provas — especialmente em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Um dos principais eventos globais nesse campo será a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para ocorrer em novembro de 2025, em Belém, capital do Pará. Essa será a primeira vez que o Brasil sedia uma Conferência do Clima, o que reforça o protagonismo do País nas discussões ambientais internacionais.
O que é a COP?
A COP (Conference of the Parties) é o principal fórum mundial para discutir ações de combate às mudanças climáticas. Reúne representantes de quase 200 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), com o objetivo de estabelecer metas e acordos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e mitigar os impactos do aquecimento global.
A COP30 será a 30ª edição do evento e acontece em um momento decisivo para o cumprimento do Acordo de Paris, firmado em 2015, que estabelece o limite de 1,5°C de aumento na temperatura média global até o final do século.
Por que a COP30 em Belém é importante
A escolha de Belém como sede da conferência tem um forte simbolismo ambiental. Localizada na Amazônia, região que abriga a maior floresta tropical do planeta, a cidade permitirá que líderes e negociadores estejam próximos dos territórios mais afetados pelo desmatamento e pelas mudanças no uso do solo.
O evento reforça a responsabilidade do Brasil na preservação da floresta amazônica, considerada essencial para o equilíbrio climático global.
Além disso, a COP30 deve movimentar a economia local e destacar o papel das populações indígenas e tradicionais na proteção do meio ambiente.
O País terá a oportunidade de apresentar avanços em políticas públicas de sustentabilidade e na transição para uma economia verde, tema que também dialoga com debates sobre energia renovável e justiça climática — todos recorrentes nas provas do Enem.
Como o tema pode aparecer no Enem
A COP30 pode ser cobrada de várias formas:
- Na redação: em temas relacionados a preservação ambiental, desenvolvimento sustentável ou papel do Brasil nas políticas climáticas globais;
- Em ciências humanas: por meio de questões sobre geopolítica ambiental, conferências internacionais e acordos multilaterais;
- Em ciências da natureza: em perguntas sobre efeito estufa, desmatamento, energias limpas e impactos ambientais do consumo.
Dica final
Para se preparar, vale revisar conceitos como mudanças climáticas, desmatamento, efeito estufa, sustentabilidade e biomas brasileiros, além de acompanhar notícias sobre o Acordo de Paris, o Plano de Transição Ecológica e as ações do governo brasileiro até a realização da conferência.
A COP30 não é apenas um evento político — é um marco para o futuro do planeta. E compreender seu contexto pode ser um diferencial para quem busca uma boa pontuação no Enem 2025.