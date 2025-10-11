MEC lança app gratuito com simulados e correção automática de redação para o Enem 2025
A ferramenta permite resolver questões de provas anteriores, organizar planos de estudo por área do conhecimento e acompanhar o desempenho individual
Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, agora contam com um novo recurso digital de apoio.
O Ministério da Educação (MEC) lançou o MEC Enem – Simuladão do Enem, aplicativo gratuito que oferece simulados, correção automatizada de redação, trilhas de estudo personalizadas, vídeos e materiais de reforço.
Disponível nas lojas Google Play e Apple Store, e também pelo site app.mecenem.mec.gov.br, o app pode ser acessado por qualquer estudante com login gov.br.
A ferramenta permite resolver questões de provas anteriores, organizar planos de estudo por área do conhecimento e acompanhar o desempenho individual ao longo da preparação.
Como funciona o aplicativo
Uma das principais inovações do aplicativo é a funcionalidade de redação. O estudante recebe um tema inspirado em edições anteriores do Enem, escreve o texto à mão, tira uma foto e envia para a plataforma. O sistema faz a transcrição automática do conteúdo e permite que o usuário edite o texto antes de submetê-lo à correção.
Em até 60 segundos, o aplicativo devolve uma pontuação estimada e sugestões de melhoria, baseadas nos critérios oficiais do Enem. A ferramenta também conta com um cronômetro nas seções de prova e redação, simulando o tempo real do exame, e registra o histórico de desempenho em um perfil privado, que pode ser compartilhado nas redes sociais.
Funcionalidades disponíveis:
-
trilhas de estudo segmentadas por complexidade e campo do conhecimento;
simulados completos com questoes de provas do Enem;
-
assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados, bem como tirar duvidas do estudante, com base em conteúdos exclusivos das matérias que caem no Enem;
-
transcrição e correção automatizada de redação, por meio de uma tecnologia que conta com a maior velocidade e acuracia de correção do mercado.
Público-alvo do app
O MEC Enem é voltado especialmente a alunos do ensino médio, egressos, estudantes de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia. Além de apoiar na preparação, o aplicativo também servirá como canal de comunicação direta entre o MEC e os participantes do exame, com envio de mensagens e orientações sobre o Enem 2025.