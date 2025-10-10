Política Nacional de EPT desafia redes a ampliar acesso, qualidade e oferta de cursos técnicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcelo Bregagnoli, defende o Juros Por Educação como ferramenta para que estados possam investir em infraestrura e fortalecer o ensino técnico

Clique aqui e escute a matéria

Com a instituição da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), estabelecida pela Lei nº 14.645/2023, as redes de ensino técnico enfrentam o desafio de adaptar-se às novas diretrizes e ampliar a oferta de cursos alinhados às demandas do mercado.

Nesse contexto, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli, destacou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) como um instrumento estratégico da PNEPT, para permitir que os estados investam em infraestrutura, formação docente e ampliação de vagas, integrando o ensino técnico à geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.

“É um programa de abatimento de dívida dos estados e tem uma parte muito pontual que se chama Juros por Educação. É um recurso que permite direcionar os juros da dívida para a educação profissional e tecnológica”, afirmou Bregagnoli à coluna Enem e Educação, durante coletiva realizada na sede do Ministério da Educação (MEC), nessa quarta-feira (8), em Brasília.

O objetivo do programa, segundo o governo federal, é gerar 3,3 milhões de novas vagas, sendo 2,6 milhões em cursos técnicos articulados ao ensino médio. “No pagamento dos juros das dívidas dos estados, 60% do plano de aplicação obrigatoriamente têm de ser destinados à educação. Desse total, 60% devem ser direcionados à educação profissional e tecnológica, e quem executa essa ação são as secretarias estaduais de Educação, que podem contratar parceiros como o Senai, o Senac ou os institutos federais”, explicou.

Para aderir ao Juros por Educação, o estado deve enviar ofício à Secretaria do Tesouro Nacional informando o interesse em participar do Propag e os ativos a serem transferidos à União. Após a renegociação, o estado define a taxa de juros que poderá ser convertida em investimentos locais, com aporte anual entre 1% e 2% no Fundo de Equalização Federativa.

Ainda segundo o secretário, com as alterações no Decreto nº 12.650, de 7 de outubro de 2025, que prorroga as regras de adesão ao Propag até 31 de dezembro deste ano, os estados também terão mais flexibilidade para escolher um ou vários parceiros na oferta de educação tecnológica utilizando esses recursos.

“Houve ajustes nos decretos e portarias para tornar o programa mais atrativo para os estados com maiores dívidas, como São Paulo e Minas, incentivando a adesão e a aplicação eficiente dos recursos”, pontuou Marcelo Bregagnoli.

Quantitativo e permanência

Para além da ampliação do número de matrículas no ensino profissional e técnico, o secretário do MEC também chamou atenção para uma preocupação com relação a permamência desse estudante até a conclusão do curso.

“Não basta abrir vagas, é necessário garantir que os estudantes permaneçam e finalizem os cursos. Temos um plano de permanência que inclui bolsa, alimentação, transporte escolar — tudo para garantir que a trajetória educacional seja concluída com sucesso", disse.

Entre os exemplos, foi a inserção da rede federal no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). "O ônibus saia do município, levava o estudante da rede estadual e o da rede federal, passava o ônibus na porta mas ele não poderia fazer esse deslocamento porque faltava o termo rede federal. Avançamos nessa questão", afirmou.

Sistema Nacional de Avaliação

Entre os pontos destacados na entrevista, o secretário Marcelo Bregagnoli abordou a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

O sistema tem como objetivo aferir a qualidade das instituições e cursos de educação profissional e tecnológica em todo o país, considerando aspectos como organização didático-pedagógica, corpo docente, infraestrutura, desempenho dos estudantes e inserção no mercado de trabalho, além de outras competências relevantes para o mundo profissional.

Segundo Bregagnoli, a ferramenta permitirá identificar demandas, ajustar a oferta de cursos e fortalecer a articulação entre os governos federal, estaduais e municipais, além de apoiar a inclusão produtiva e a geração de emprego e renda. Atualmente, seis cursos técnicos tradicionais já estão passando pelo processo de avaliação.

O secretário apontou que estão sendo discutidas novas diretrizes para cursos a distância no ensino técnico e profissionalizante, alinhadas ao Decreto nº 12.456/2025, que regula o ensino superior EAD.

Investimentos em Pernambuco

De acordo com o MEC, entre 2023 e 2025 foram destinados a Pernambuco R$ 48,9 milhões para ampliar a oferta de cursos, melhorar a infraestrutura e formar profissionais nas redes federal e estadual.

Entre as ações estão a implantação de quatro novos campi do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e dois do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), no âmbito do Plano de Expansão dos Institutos Federais, com investimento de R$ 5,9 milhões.

*A titular da coluna Enem e Educação viajou a convite do Ministério da Educação