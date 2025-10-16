"Bora Vencer": Aulões gratuitos preparam jovens de Pernambuco para o Enem 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto oferece reforço gratuito para estudantes da rede pública em oito cidades do interior de Pernambuco; As vagas são limitadas

O Enem 2025 está se aproximando, com provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro (ambos domingos). Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos para disputar vagas no ensino superior em todo o país.

Em Pernambuco, estudantes de escolas públicas de oito cidades do interior contarão com uma importante iniciativa: o "Bora Vencer", projeto que oferece aulões gratuitos de preparação para o Enem.

O projeto tem como objetivo reforçar a preparação de quem mais precisa, oferecendo conteúdo de qualidade, apoio pedagógico e motivação para que milhares de jovens pernambucanos possam realizar o sonho do acesso à universidade.

Os aulões começam por Palmares, Garanhuns e Afogados da Ingazeira, contemplando as três regiões do estado — Mata, Agreste e Sertão — e se estendem a mais cinco cidades: Nazaré da Mata, Caruaru, Surubim, Arcoverde e Salgueiro. Estudantes de municípios vizinhos também poderão participar, com transporte gratuito garantido pela organização.

Inscrições

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DpjXVzaiCzgYhFrdA

Programação dos Aulões – Enem 2025

18/10 – Palmares

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes

Colégio Nossa Senhora de Lourdes Vagas : 300

: 300 Professores: Matemática: Edgar Galvão Redação: Greicyane Belloso Biologia: João Neto História: Igor Rafael Geografia: Arthur Araújo



18/10 – Garanhuns

Local: AGA (Associação Garanhuense de Atletismo)

AGA (Associação Garanhuense de Atletismo) Vagas: 800

800 Professores: Matemática: Gabriel Soares Redação: Menelau Júnior Biologia: Agenor Júnior História: Elias Ferreira Geografia: Jéssica Oliveira



19/10 – Afogados da Ingazeira

Local: Auditório da Pousada Brotas

Auditório da Pousada Brotas Vagas: 600

600 Professores: Matemática: Thalles Júlio Redação: Maria Mirele Biologia: Camila Olegário História: Damiana Larissa Geografia: Wesley Willames





25/10 – Nazaré da Mata

Local: Quadra da FAST (Faculdade Santíssima Trindade)

Quadra da FAST (Faculdade Santíssima Trindade) Vagas: 250

250 Professores: Matemática: Aluísio Júnior Redação: Vanilma Karla Biologia: Andrey História: Plínio do Vale Geografia: Elias Ferreira da Silva Júnior



26/10 – Caruaru

Local: Auditório do Shopping Difusora

Vagas: 1.700

Professores: Matemática: Ednaldo Ernesto Redação: Márcia Luciana Biologia: Marcelo Bezerra História: Fernanda Aguiar Geografia: Nilton Santos

Auditório do Shopping Difusora 1.700

26/10 – Surubim

Local: Paulo Sérgio Recepções

Paulo Sérgio Recepções Vagas: 500

500 Professores: Matemática: Aluísio Júnior Redação: Vanilma Karla Biologia: Andrey História: Plínio do Vale Geografia: Elias Ferreira Júnior



01/11 – Arcoverde

Local: Persone Recepções

Persone Recepções Vagas: 300

300 Professores: Matemática: Ednaldo Ernesto Redação: Vanyelle Mariano Biologia: Andrey História: Robson Rodrigues Geografia: Oscar Pacheco



01/11 – Salgueiro

Local: Plaza Hotel

Plaza Hotel Vagas: 500

500 Professores: Matemática: Arnaldo Ferreira Redação: Guiomar Carvalho Biologia: Luan Filiph História: Márcia Farias Geografia: Sherly Gabriela



