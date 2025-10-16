"Bora Vencer": Aulões gratuitos preparam jovens de Pernambuco para o Enem 2025
Projeto oferece reforço gratuito para estudantes da rede pública em oito cidades do interior de Pernambuco; As vagas são limitadas
O Enem 2025 está se aproximando, com provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro (ambos domingos). Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos para disputar vagas no ensino superior em todo o país.
Em Pernambuco, estudantes de escolas públicas de oito cidades do interior contarão com uma importante iniciativa: o "Bora Vencer", projeto que oferece aulões gratuitos de preparação para o Enem.
O projeto tem como objetivo reforçar a preparação de quem mais precisa, oferecendo conteúdo de qualidade, apoio pedagógico e motivação para que milhares de jovens pernambucanos possam realizar o sonho do acesso à universidade.
Os aulões começam por Palmares, Garanhuns e Afogados da Ingazeira, contemplando as três regiões do estado — Mata, Agreste e Sertão — e se estendem a mais cinco cidades: Nazaré da Mata, Caruaru, Surubim, Arcoverde e Salgueiro. Estudantes de municípios vizinhos também poderão participar, com transporte gratuito garantido pela organização.
Inscrições
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DpjXVzaiCzgYhFrdA
Programação dos Aulões – Enem 2025
18/10 – Palmares
- Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
- Vagas: 300
- Professores:
- Matemática: Edgar Galvão
- Redação: Greicyane Belloso
- Biologia: João Neto
- História: Igor Rafael
- Geografia: Arthur Araújo
18/10 – Garanhuns
- Local: AGA (Associação Garanhuense de Atletismo)
- Vagas: 800
- Professores:
- Matemática: Gabriel Soares
- Redação: Menelau Júnior
- Biologia: Agenor Júnior
- História: Elias Ferreira
- Geografia: Jéssica Oliveira
19/10 – Afogados da Ingazeira
- Local: Auditório da Pousada Brotas
- Vagas: 600
- Professores:
- Matemática: Thalles Júlio
- Redação: Maria Mirele
- Biologia: Camila Olegário
- História: Damiana Larissa
- Geografia: Wesley Willames
25/10 – Nazaré da Mata
- Local: Quadra da FAST (Faculdade Santíssima Trindade)
- Vagas: 250
- Professores:
- Matemática: Aluísio Júnior
- Redação: Vanilma Karla
- Biologia: Andrey
- História: Plínio do Vale
- Geografia: Elias Ferreira da Silva Júnior
26/10 – Caruaru
- Local: Auditório do Shopping Difusora
Vagas: 1.700
Professores:
- Matemática: Ednaldo Ernesto
- Redação: Márcia Luciana
- Biologia: Marcelo Bezerra
- História: Fernanda Aguiar
- Geografia: Nilton Santos
26/10 – Surubim
- Local: Paulo Sérgio Recepções
- Vagas: 500
- Professores:
- Matemática: Aluísio Júnior
- Redação: Vanilma Karla
- Biologia: Andrey
- História: Plínio do Vale
- Geografia: Elias Ferreira Júnior
01/11 – Arcoverde
- Local: Persone Recepções
- Vagas: 300
- Professores:
- Matemática: Ednaldo Ernesto
- Redação: Vanyelle Mariano
- Biologia: Andrey
- História: Robson Rodrigues
- Geografia: Oscar Pacheco
01/11 – Salgueiro
- Local: Plaza Hotel
- Vagas: 500
- Professores:
- Matemática: Arnaldo Ferreira
- Redação: Guiomar Carvalho
- Biologia: Luan Filiph
- História: Márcia Farias
- Geografia: Sherly Gabriela
