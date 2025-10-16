fechar
"Bora Vencer": Aulões gratuitos preparam jovens de Pernambuco para o Enem 2025

Projeto oferece reforço gratuito para estudantes da rede pública em oito cidades do interior de Pernambuco; As vagas são limitadas

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 11:29 | Atualizado em 16/10/2025 às 11:37
Secretaria de Educação promove aulão em oito cidades do interior de Pernambuco - DIVULGAÇÃO:SEE/Josimar Oliveira

O Enem 2025 está se aproximando, com provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro (ambos domingos). Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos para disputar vagas no ensino superior em todo o país.

Em Pernambuco, estudantes de escolas públicas de oito cidades do interior contarão com uma importante iniciativa: o "Bora Vencer", projeto que oferece aulões gratuitos de preparação para o Enem.

O projeto tem como objetivo reforçar a preparação de quem mais precisa, oferecendo conteúdo de qualidade, apoio pedagógico e motivação para que milhares de jovens pernambucanos possam realizar o sonho do acesso à universidade.

Os aulões começam por Palmares, Garanhuns e Afogados da Ingazeira, contemplando as três regiões do estado — Mata, Agreste e Sertão — e se estendem a mais cinco cidades: Nazaré da Mata, Caruaru, Surubim, Arcoverde e Salgueiro. Estudantes de municípios vizinhos também poderão participar, com transporte gratuito garantido pela organização.

Inscrições

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DpjXVzaiCzgYhFrdA

Programação dos Aulões – Enem 2025

18/10 – Palmares

  • Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
  • Vagas: 300
  • Professores:
    • Matemática: Edgar Galvão
    • Redação: Greicyane Belloso
    • Biologia: João Neto
    • História: Igor Rafael
    • Geografia: Arthur Araújo

 18/10 – Garanhuns

  • Local: AGA (Associação Garanhuense de Atletismo)
  • Vagas: 800
  • Professores:
    • Matemática: Gabriel Soares
    • Redação: Menelau Júnior
    • Biologia: Agenor Júnior
    • História: Elias Ferreira
    • Geografia: Jéssica Oliveira

 19/10 – Afogados da Ingazeira

  • Local: Auditório da Pousada Brotas
  • Vagas: 600
  • Professores:
    • Matemática: Thalles Júlio
    • Redação: Maria Mirele
    • Biologia: Camila Olegário
    • História: Damiana Larissa
    • Geografia: Wesley Willames

25/10 – Nazaré da Mata

  • Local: Quadra da FAST (Faculdade Santíssima Trindade)
  • Vagas: 250
  • Professores:
    • Matemática: Aluísio Júnior
    • Redação: Vanilma Karla
    • Biologia: Andrey
    • História: Plínio do Vale
    • Geografia: Elias Ferreira da Silva Júnior

26/10 – Caruaru

  • Local: Auditório do Shopping Difusora
    Vagas: 1.700
    Professores:
    • Matemática: Ednaldo Ernesto
    • Redação: Márcia Luciana
    • Biologia: Marcelo Bezerra
    • História: Fernanda Aguiar
    • Geografia: Nilton Santos

 26/10 – Surubim

  • Local: Paulo Sérgio Recepções
  • Vagas: 500
  • Professores:
    • Matemática: Aluísio Júnior
    • Redação: Vanilma Karla
    • Biologia: Andrey
    • História: Plínio do Vale
    • Geografia: Elias Ferreira Júnior

 01/11 – Arcoverde

  • Local: Persone Recepções
  • Vagas: 300
  • Professores:
    • Matemática: Ednaldo Ernesto
    • Redação: Vanyelle Mariano
    • Biologia: Andrey
    • História: Robson Rodrigues
    • Geografia: Oscar Pacheco

 01/11 – Salgueiro

  • Local: Plaza Hotel
  • Vagas: 500
  • Professores:
    • Matemática: Arnaldo Ferreira
    • Redação: Guiomar Carvalho
    • Biologia: Luan Filiph
    • História: Márcia Farias
    • Geografia: Sherly Gabriela

