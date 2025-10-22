fechar
MCTI lança edital de R$ 100 milhões para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital

A iniciativa será realizada em parceria com a Finep e busca fomentar projetos que promovam segurança, inclusão e bem-estar nas interações online

Por Aisha Vitória Publicado em 22/10/2025 às 18:13
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou o lançamento de uma chamada pública no valor de R$ 100 milhões voltada para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

A iniciativa será realizada em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e busca fomentar projetos que promovam segurança, inclusão e bem-estar nas interações online.

O anúncio foi feito pela ministra Luciana Santos nesta segunda-feira (20), durante a abertura da 22º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília.

O evento, considerado a maior ação de popularização científica do país, segue até o dia 26 de outubro, com atividades presenciais e digitais em todo o Brasil.

Sobre o edital

O edital vai incentivar pesquisadores, empresas e startups a desenvolverem tecnologias capazes de criar ambientes digitais mais seguros.

Entre as soluções esperadas esperadas estão mecanismos de autenticação que preservem a privacidade de menores, sistemas de supervisão familiar com notificações automáticas sobre interações inadequadas e ferramentas de avaliação de risco relacionadas à exposição de crianças e adolescentes a conteúdos de exploração sexual.

“Queremos promover ambientes digitais seguros, inclusivos e educativos. É a ciência como aliada na proteção das nossas crianças, ajudando a prevenir riscos e garantir direitos”, destacou Luciana Santos, durante o lançamento.

De acordo com o MCTI, a iniciativa complementa as medidas regulatórias em discussão no Congresso Nacional sobre a proteção da infância e adolescência no meio digital.

A Finep será responsável pela operação da chamada, que contará com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Projetos elegíveis

Entre os tipos de projetos elegíveis, o ministério destaca:

  • Modelos de IA multimodais capazes de identificar imagens, vídeos e textos com exploração sexual infantil;
  • Chatbots protetivos, que possam intervir em interações suspeitas e emitir alertas em tempo real;
    Ferramentas de controle parental dinâmico, que ajustem os filtros de conteúdo conforme idade e contexto;
  • Sistemas de avaliação de risco digital, que analisem interações e links compartilhados;
  • Dashboards inteligentes voltados a responsáveis e educadores, com relatórios acessíveis sobre os riscos enfrentados pelas crianças online.

Com a nova chamada, o MCTI reforça o compromisso de usar a tecnologia e a inovação como instrumentos de proteção e cidadania digital, promovendo um ambiente online mais ético e seguro para as novas gerações.

