Enem 2025: três formas de usar a inteligência artificial para revisar antes da prova
Ferramentas de IA podem ajudar estudantes a revisar conteúdos, simular redações e criar planos de estudo personalizados na reta final do exame
Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se aproximando, muitos estudantes intensificam o ritmo de estudos e buscam novas estratégias para revisar o conteúdo.
Nesse momento decisivo, o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) pode ser um grande aliado para organizar o tempo, revisar temas com mais eficiência e identificar pontos que ainda precisam de reforço.
A tecnologia se tornou uma ferramenta acessível e prática para quem deseja personalizar os estudos. Plataformas baseadas em IA podem gerar resumos, criar cronogramas específicos, corrigir redações e até simular possíveis questões do exame.
A seguir, veja três formas de usar a IA na reta final para revisar com mais foco e aproveitar ao máximo os últimos dias antes da prova.
Gerar resumos e fichas de revisão personalizadas
Uma das maneiras mais úteis de usar a IA é produzir resumos rápidos e objetivos sobre os principais assuntos do Enem. Ferramentas de aprendizado automático permitem transformar textos longos em fichas de estudo, resumos por disciplina e até mapas mentais.
Basta inserir o tema e pedir explicações simplificadas ou resumos direcionados para revisão. Isso economiza tempo e ajuda a reforçar conteúdos-chave.
Exemplo de prompt:
Explique o conteúdo de [insira o tema] de forma resumida e didática, como se fosse uma ficha de revisão para o Enem. Destaque os principais conceitos, termos importantes e exemplos práticos que costumam cair na prova.
Treinar a redação com correções automáticas
Outra aplicação prática da IA é o treino de redação. Alguns sites e aplicativos utilizam algoritmos para simular a correção nos moldes do Enem, avaliando o texto de acordo com as cinco competências exigidas pelo exame — de domínio da norma culta à proposta de intervenção.
É possível receber feedback instantâneo sobre coerência, argumentação e estrutura do texto, além de sugestões para melhorar o desempenho e aumentar a nota final.
Exemplo de prompt:
Corrija a minha redação do Enem a partir das cinco competências oficiais: domínio da norma culta, compreensão da proposta, organização das ideias, uso de recursos linguísticos e proposta de intervenção. Aponte os erros, dê sugestões de melhoria e atribua uma nota de 0 a 200 para cada competência, totalizando até 1000 pontos. Tema: [insira o tema da redação].
Criar cronogramas personalizados
A inteligência artificial também pode ajudar a organizar o tempo e priorizar o estudo dos conteúdos mais relevantes. Ao informar as disciplinas com maior dificuldade, o tempo disponível e o número de dias até a prova, a IA pode montar um cronograma de revisão personalizada.
Exemplo de prompt:
Monte um cronograma de estudos de 14 dias até o Enem com base nas áreas do exame (Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática). Dê mais tempo às disciplinas que costumo ter dificuldade: [insira as matérias]. Inclua pausas e dicas de revisão para cada dia.
Como aproveitar melhor a tecnologia
Embora a IA ofereça muitos benefícios, é importante lembrar que ela deve ser usada como ferramenta complementar — e não substituta do esforço pessoal.
O estudante deve conferir as informações geradas, comparar com materiais oficiais e continuar praticando a escrita e resolução de questões por conta própria. Com equilíbrio e estratégia, a tecnologia pode ser uma aliada poderosa para quem quer chegar mais preparado ao Enem 2025.