Projeto "Computadores Fazem Arte!" oferece formação gratuita em ilustração digital para artistas negros, periféricos e LGBTQIA+ do Recife
Programa promove oficinas práticas com mesas digitalizadoras e garante equipamento aos participantes que concluírem a formação
Com o objetivo de democratizar o acesso às formações tecnológicas e impulsionar produções artísticas locais, o projeto “Computadores Fazem Arte!” está com inscrições abertas para uma formação gratuita em ilustração digital, voltada para pessoas negras, periféricas e LGBTQIA+ da Região Metropolitana do Recife.
A formação oferece apenas 15 vagas e será realizada em seis encontros, nos dias 18, 19, 20 e 25, 26, 27 de novembro, das 14h às 17h, na sede da Cesar School, no centro do Recife.
Durante o curso, ministrado pelos profissionais da área, Mateus Melo e Ariel Guerra, os participantes terão contato direto com mesas digitalizadoras e softwares de ilustração, unindo teoria e prática em diversas atividades. Também receberão orientações para criar portfólios digitais e se posicionar profissionalmente no meio artístico online.
Incentivo e acompanhamento após o curso
A iniciativa do projeto é realizada em parceria com a Cesar School e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo de Pernambuco. Os alunos que cumprirem o termo de compromisso, com mínimo de 70% de presença e a entrega das atividades e do trabalho final, serão contemplados com uma mesa digitalizadora ao final da formação — um incentivo para continuarem desenvolvendo suas produções.
Após o término das aulas, os participantes ainda contarão com monitorias e acompanhamento dos professores, garantindo suporte contínuo para o aperfeiçoamento das criações.
Inscrições e critérios de seleção
As inscrições podem ser feitas por meio do link (clique aqui) disponibilizado pelo projeto. A seleção levará em conta o perfil e os objetivos dos candidatos, priorizando pessoas que ainda não tiveram acesso a equipamentos de ilustração digital.
O idealizador do projeto, Mateus Melo, conta que a ideia do projeto surgiu a partir da sua própria trajetória, pela busca e pela vontade de criar mesmo com poucos recursos.
“Comprei minha primeira mesa digitalizadora quando tinha 16 anos. A partir dali, comecei a produzir arte digital, e isso abriu muitas portas para mim. Sei o quanto esse tipo de ferramenta pode transformar trajetórias. Por isso, quero levar essa oportunidade a outras pessoas que têm talento e vontade, mas não têm acesso”, relata o idealizador do projeto, Mateus Melo.
“Vejo muita gente talentosa que sabe o que quer fazer, mas acaba limitada pela falta de equipamentos. A ideia é justamente impulsionar essa galera, independente de ser iniciante ou não, e mostrar que é possível evoluir suas produções com as ferramentas certas”, completa.
