Pelo menos 4 universidades e 55 escolas seguem sem aulas no dia seguinte à operação no Rio

Em meio ao caos vivido na capital fluminense na terça-feira (28), o número de escolas sem aulas na rede estadual chegou a 35

Pelo menos quatro universidades e 55 escolas do Rio de Janeiro continuam sem aulas presenciais nesta quarta-feira, 29, dia seguinte a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), que deixou 132 mortos e se tornou a mais letal da história do Estado.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspendeu aulas e atividades administrativas presenciais, exceto as consideradas essenciais, durante todo o dia nos campi localizados na capital fluminense e em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Estado.

A mesma decisão foi tomada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF), que suspendeu as atividades em Niterói (RJ).

Já a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) informou que as aulas foram transferidas para a modalidade remota. As atividades administrativas presenciais seguem suspensas.

Escolas fechadas

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro afirmou, em nota enviada ao Estadão, que seis unidades escolares suspenderam as aulas nesta quarta-feira. Em meio ao caos vivido na capital fluminense na terça-feira, o número de escolas sem aulas na rede estadual chegou a 35. "Destacamos que os diretores das unidades possuem autonomia para abertura e fechamento dos colégios a fim de garantir a integridade dos alunos e servidores e que o conteúdo pedagógico será reposto", afirmou.

Já a Secretaria Municipal de Educação informou, também em nota, que 49 instituições de ensino municipais permanecem fechadas nos complexos do Alemão e da Penha. "Estas escolas estão seguindo o protocolo Acesso Mais Seguro, desenvolvido em parceria com a Cruz Vermelha Internacional", disse.

Número de mortos

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que há 132 mortos após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse na tarde da terça-feira, 28, que a ação teria causado 64 mortes, mas se corrigiu na manhã desta quarta-feira e afirmou que o número de mortos é 58.

Ele admitiu que o dado irá mudar conforme o trabalho da perícia e do Instituto Médico Legal.



