Docentes da UPE realizam mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira

A criação da Função de Professor Titular de Carreira e ajustes nos critérios de progressão para Associado da UPE, vem sendo dialogada com a SAD

Por Mirella Araújo Publicado em 11/10/2025 às 8:33 | Atualizado em 11/10/2025 às 10:03
Fachada da Universidade de Pernambuco (UPE)
Fachada da Universidade de Pernambuco (UPE) - Diretoria de comunicação/ UPE

Docentes da Universidade de Pernambuco (UPE) vão realizar, na próxima quarta-feira (15), uma mobilização com o objetivo de reafirmar a importância da criação da Função de Professor Titular de Carreira na instituição e da revisão dos critérios de progressão para Associado.

O ato está marcado para as 10h, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.

A programação inclui uma mesa-redonda com convidados externos, como a professora Emanuela Rútila Chaves, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e representantes da própria UPE, entre eles o professor Sérgio Campello, vice-diretor da Escola Politécnica.

Benefícios para a categoria

Segundo os docentes, a criação da Função de Professor Titular de Carreira e os ajustes nos critérios de progressão trazem benefícios não apenas para a categoria, mas também para a sociedade, ao ampliar a visibilidade institucional, a capacidade de captação de recursos e o fortalecimento das pesquisas — especialmente nas áreas de epidemias e tecnologias. As mudanças, afirmam, também podem reduzir a evasão de jovens professores, desmotivados pela falta de estímulos à ascensão na carreira.

“Progredir na carreira universitária significa avançar gradualmente. Esses docentes não apenas assumem mais responsabilidades, como influenciam o desenvolvimento de novas gerações de pesquisadores, captam recursos nacionais e internacionais e prestam serviços à sociedade”, pontua Demócrito Miranda, professor e pesquisador da UPE e um dos organizadores da mobilização.

Ele explica que, na situação atual, a UPE está estruturalmente impedida de competir em igualdade com outras universidades brasileiras e estrangeiras na disputa por grandes financiamentos, o que perpetua um ciclo de subfinanciamento e perda de talentos. Ainda segund

