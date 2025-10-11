Docentes da UPE realizam mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira
A criação da Função de Professor Titular de Carreira e ajustes nos critérios de progressão para Associado da UPE, vem sendo dialogada com a SAD
Clique aqui e escute a matéria
Docentes da Universidade de Pernambuco (UPE) vão realizar, na próxima quarta-feira (15), uma mobilização com o objetivo de reafirmar a importância da criação da Função de Professor Titular de Carreira na instituição e da revisão dos critérios de progressão para Associado.
O ato está marcado para as 10h, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.
A programação inclui uma mesa-redonda com convidados externos, como a professora Emanuela Rútila Chaves, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e representantes da própria UPE, entre eles o professor Sérgio Campello, vice-diretor da Escola Politécnica.
Benefícios para a categoria
Segundo os docentes, a criação da Função de Professor Titular de Carreira e os ajustes nos critérios de progressão trazem benefícios não apenas para a categoria, mas também para a sociedade, ao ampliar a visibilidade institucional, a capacidade de captação de recursos e o fortalecimento das pesquisas — especialmente nas áreas de epidemias e tecnologias. As mudanças, afirmam, também podem reduzir a evasão de jovens professores, desmotivados pela falta de estímulos à ascensão na carreira.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Progredir na carreira universitária significa avançar gradualmente. Esses docentes não apenas assumem mais responsabilidades, como influenciam o desenvolvimento de novas gerações de pesquisadores, captam recursos nacionais e internacionais e prestam serviços à sociedade”, pontua Demócrito Miranda, professor e pesquisador da UPE e um dos organizadores da mobilização.
Ele explica que, na situação atual, a UPE está estruturalmente impedida de competir em igualdade com outras universidades brasileiras e estrangeiras na disputa por grandes financiamentos, o que perpetua um ciclo de subfinanciamento e perda de talentos. Ainda segund