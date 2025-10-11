Docentes da UPE realizam mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A criação da Função de Professor Titular de Carreira e ajustes nos critérios de progressão para Associado da UPE, vem sendo dialogada com a SAD

Docentes da Universidade de Pernambuco (UPE) vão realizar, na próxima quarta-feira (15), uma mobilização com o objetivo de reafirmar a importância da criação da Função de Professor Titular de Carreira na instituição e da revisão dos critérios de progressão para Associado.

O ato está marcado para as 10h, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.

A programação inclui uma mesa-redonda com convidados externos, como a professora Emanuela Rútila Chaves, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e representantes da própria UPE, entre eles o professor Sérgio Campello, vice-diretor da Escola Politécnica.

Benefícios para a categoria

Segundo os docentes, a criação da Função de Professor Titular de Carreira e os ajustes nos critérios de progressão trazem benefícios não apenas para a categoria, mas também para a sociedade, ao ampliar a visibilidade institucional, a capacidade de captação de recursos e o fortalecimento das pesquisas — especialmente nas áreas de epidemias e tecnologias. As mudanças, afirmam, também podem reduzir a evasão de jovens professores, desmotivados pela falta de estímulos à ascensão na carreira.

“Progredir na carreira universitária significa avançar gradualmente. Esses docentes não apenas assumem mais responsabilidades, como influenciam o desenvolvimento de novas gerações de pesquisadores, captam recursos nacionais e internacionais e prestam serviços à sociedade”, pontua Demócrito Miranda, professor e pesquisador da UPE e um dos organizadores da mobilização.

Ele explica que, na situação atual, a UPE está estruturalmente impedida de competir em igualdade com outras universidades brasileiras e estrangeiras na disputa por grandes financiamentos, o que perpetua um ciclo de subfinanciamento e perda de talentos. Ainda segund