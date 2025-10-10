Ganhe o Mundo: Estudantes embarcam para intercâmbio entre novembro e janeiro com mudança de destino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os 700 estudantes selecionados pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM), promovido pelo Governo de Pernambuco, para estudar inglês poderão embarcar entre os meses de novembro deste ano e janeiro de 2026.

No entanto, a Secretaria de Educação do Estado (SEE) informou a coluna Enem e Educação que os 300 alunos inicialmente selecionados para estudarem nos Estados Unidos foram remanejados para o Canadá. Sem detalhar, a SEE explicou que a decisão está prevista no edital de seleção e que a medida "visa garantir a segurança, a legalidade e a efetividade do programa de mobilidade internacional".

Questionada sobre a situação dos jovens que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, e daqueles que também prestarão o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), em novembro e dezembro, a SEE esclareceu que esses estudantes tiveram a oportunidade de escolher o período de embarque de forma a não comprometer a sua participação nas avaliações.

"Retomado em 2024 pelo Governo do Estado, o PGM reforça seu compromisso em promover experiências internacionais de aprendizado e ampliar as oportunidades de formação acadêmica e pessoal dos jovens da Rede Estadual de Ensino", afirmou a SEE.

Atrasos e mudanças na legislação do programa

Todos os alunos da rede estadual selecionados pelo PGM deveriam ter embarcado em março e retornado neste segundo semestre, conforme previsto no edital. No entanto, durante o processo, apenas os estudantes selecionados para estudar espanhol no Chile chegaram a viajar. O processo licitatório para a seleção da empresa responsável pela execução do intercâmbio foi marcado por atrasos e incertezas, prejudicando o embarque dos demais participantes.

Diante desse cenário, em abril, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que altera a legislação do Programa Ganhe o Mundo, permitindo o embarque de estudantes aprovados no edital de 2024 que estejam em risco de não conseguir viajar por razões administrativas ou logísticas.

De autoria dos deputados estaduais Renato Antunes (PL) e Rodrigo Farias (PSB), o texto assegura que as viagens possam ocorrer até 2026, mesmo que os estudantes completem 18 anos nesse período. Em caráter excepcional, a nova legislação dispensa critérios como idade máxima e matrícula ativa no ensino médio — exigências que parte dos estudantes já não atenderia no momento da viagem, apesar da aprovação e do cumprimento de todas as etapas do processo seletivo.

No dia 16 de julho, a Secretaria de Educação do Estado abriu uma nova seleção para a contratação de agências de viagem, por meio de dispensa de licitação, em caráter emergencial.

Curso Preparatório para 2ª edicação do Ganhe o Mundo

Enquanto os estudantes da primeira edição do Ganhe o Mundo aguardam pelo embarque, a Secretaria de Educação iniciou, na última segunda-feira (6), a 2ª edição do Curso Preparatório para o programa de intercâmbio. As aulas estão sendo realizadas de forma 100% online pelo Google Classroom e seguem até fevereiro de 2026.

Segundo a pasta, "a iniciativa é voltada para todos os estudantes da rede pública estadual que desejam participar do processo seletivo da edição 2026 do programa". Para participar dos cursos, não é necessário fazer inscrição, apenas acessar o Google Classroom e entrar com o código da turma: Inglês: 4fpnntqh | vk3rgkmk e Espanhol: 74lms2ke | 7d6wirge.