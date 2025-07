Ganhe o Mundo lança nova seleção emergencial para empresas de viagens; previsão é que alunos embarquem em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar da previsão de embarque, estudantes aprovados no PGM manifestam preocupação com possível conflito entre o intercâmbio e o Enem de novembro

Os 700 alunos da rede estadual de Pernambuco aprovados pelo Programa Ganhe o Mundo para estudarem a língua inglesa nos Estados Unidos e no Canadá deveriam estar retornando para casa entre os meses de julho e agosto, caso o embarque tivesse ocorrido em março deste ano, conforme previsto no edital.

Após meses de angústia e frustração, a previsão é de que os 400 alunos com destino ao Canadá e os 300 estudantes com vagas para os Estados Unidos possam realizar o intercâmbio em setembro - segundo informação repassada durante uma reunião realizada nesta quinta-feira com os representantes do PGM.

Após sucessivas tentativas fracassadas, o Governo do Estado abriu, nesta quarta-feira (16), uma nova seleção para a contratação de agências de viagem, por meio de dispensa de licitação, em caráter emergencial. O julgamento das propostas será realizado em um prazo reduzido e o resultado deverá ser divulgado na próxima semana.

As propostas devem ser enviadas entre os dias 16 e 23 de julho de 2025, com início do recebimento às 14h do dia 16 e término às 9h do dia 23. A negociação ocorrerá 30 minutos após o encerramento do prazo de envio, seguindo o horário de Brasília.

O Termo de Referência e seus anexos estão disponíveis nos sites oficiais: www.peintegrado.pe.gov.br, www.gov.br/pncp/pt-br, www.educacao.pe.gov.br, e www.sei.pe.gov.br. As propostas deverão ser encaminhadas conforme as exigências e condições estabelecidas no termo de referência.

Estudantes participaram da audiência pública na Alepe, com faixas reivindicado respostas sobre o Programa Ganhe o Mundo - Lu Rocha

Conflito de datas preocupa estudantes selecionados para o intercâmbio

Apesar de haver uma previsão de embarque, os estudantes terão que fazer uma escolha difícil: realizar o intercâmbio ou fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, marcada para os dias 9 e 16 de novembro.

Conforme o edital, os estudantes selecionados cursarão o equivalente a um semestre letivo, com duração de aproximadamente 18 semanas, a depender do país de destino. O que provavelmente poderá gerar conflitos com a data do Enem.

"Por mais que o PGM seja uma oportunidade muito boa, muitos avaliam que perder o Enem pode ser um 'tiro no pé'. Mas, querendo ou não, o Enem podemos fazer no próximo ano, e o PGM é uma oportunidade única. Mesmo que possamos fazer outros intercâmbios no futuro, não será em uma high school, então é muito triste toda essa situação", afirmou uma estudante selecionada pelo programa, sob reserva.

Com o apoio da família, ela optou por fazer a viagem, mas ressaltou que muitos estudantes estão desistindo. Outro ponto de preocupação é o limite etário exigido para participação no programa. Segundo o edital, o candidato deveria ter, no ato da inscrição, no máximo 16 anos, 11 meses e 29 dias.

Além disso, seria necessário ter, no mínimo, 14 anos completos até a data do embarque, e no máximo 17 anos, 11 meses e 29 dias até a data de retorno do intercâmbio. Essas restrições acabariam excluindo parte dos estudantes que, apesar de aprovados, não atenderiam mais aos critérios no momento da viagem.

Em abril, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que altera a legislação do Programa Ganhe o Mundo, permitindo o embarque de estudantes aprovados no edital de 2024 que estejam em risco de não conseguir viajar por razões administrativas ou logísticas.

De autoria dos deputados estaduais Renato Antunes (PL) e Rodrigo Farias (PSB), o texto assegura que as viagens possam ocorrer até 2026, mesmo que os estudantes completem 18 anos nesse período. Em caráter excepcional, a nova legislação dispensa critérios como idade máxima e matrícula ativa no ensino médio — exigências que parte dos estudantes já não atenderia no momento da viagem, apesar da aprovação e do cumprimento de todas as etapas do processo seletivo.

