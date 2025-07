Entenda sobretaxa estudada pelos EUA para países que compram produtos da Rússia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conteúdo analisado

Vídeo de entrevista do senador republicano Lindsey Graham à CBS alega que os Estados Unidos podem sobretaxar Brasil, China e Índia em 500% por comprarem produtos derivados do petróleo e outros bens da Rússia.

Reproduzido em postagens ou mencionado sem a fonte nas redes sociais, o vídeo tem provocado dúvidas nos usuários.

Conteúdo foi ao ar um dia antes do pronunciamento do presidente Donald Trump, que, na segunda-feira (14/7), deu ultimato para a Rússia para acabar com a guerra contra a Ucrânia e ameaçou aplicar tarifas secundárias contra o país.

Comprova Explica

Uma sobretaxa de 500% do governo dos Estados Unidos contra países que compram produtos da Rússia é uma das sanções previstas em um projeto de lei em discussão no Congresso norte-americano.

O texto foi apresentado em abril, mas ainda não foi aprovado em nenhuma comissão.

O tema foi retratado pelo senador republicano Lindsey Graham em entrevista ao programa Face The Nation da CBS, rede de televisão americana, e compartilhada por perfis no X.

Quem é Lindsey Graham?

Graham é advogado, militar aposentado e atualmente é senador do Partido Republicano pelo estado da Carolina do Sul.

Ele é Considerado um aliado direto de Donald Trump e atuante em assuntos ligados ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Graham afirmou no Face the Nation que a sobretaxa faz parte de um pacote do Congresso que está em análise para ajudar o governo Trump, mas admite que a tarifa pode ser menor do que os 500%.

“Ele [Trump] pode aumentar ou diminuir. Pode ir de zero a 500. Ele tem flexibilidade máxima, mas vamos atrás daqueles que mantêm Putin nos negócios e impor sanções adicionais à própria Rússia”, disse.

Em outro trecho da entrevista, o senador menciona China, Índia e Brasil.

Segundo ele, esses países compram combustíveis da Rússia e seria esse “o dinheiro que Putin usa para prosseguir com a guerra”.

A entrevista foi dada ao programa Face the Nation, da emissora norte-americana CBS, no dia 13 de julho, um dia antes de declaração do presidente Donald Trump sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.

A previsão de pronunciamento de Trump para anunciar sanções foi citada nas publicações do X que divulgaram a entrevista do senador.

O vídeo da entrevista completa também foi divulgado no site da emissora e na página do programa no YouTube.

Medidas de Donald Trump



O governo Trump anunciou, na segunda-feira (14/7), uma possível “tarifa secundária” caso não haja um acordo com a Rússia em até 50 dias para uma trégua na guerra do país com a Ucrânia.

A tarifa anunciada, no entanto, seria de 100%, e não 500%, como sugerido no projeto de lei e em publicação do X.

Trump não detalhou como seriam as tarifas secundárias, disse apenas que seriam “muito severas” e que “vocês sabem o que isso significa”.

Segundo reportagem da Folha sobre a medida, a resposta viria em forma de sobretaxas contra países que fazem negócio com a Rússia, o que poderia incluir até o Brasil.

Conforme matéria de O Globo, a situação fez até a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fazer um alerta a Brasil, China e Índia para que tentem interceder junto a Putin por um acordo de paz na Ucrânia no prazo solicitado por Trump.

Comércio entre Brasil e Rússia



Brasil e Rússia atualmente mantêm relações comerciais.

Dados da Balança Comercial brasileira mostram que o Brasil negociou 12,4 bilhões de dólares com a Rússia em 2024, com saldo consideravelmente maior de importações de produtos russos.

O país comprou 10,9 bilhões de dólares da Rússia no ano passado, sendo 57% disso composto por óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos.

Fertilizantes são os produtos que aparecem na sequência entre os itens mais importados. Já as exportações somaram 1,4 bilhão de dólares.

A soja (35%) lidera os produtos vendidos ao país de Putin, seguido por café (19%) e carne bovina (19%).

A Rússia também se tornou a principal vendedora de óleo diesel para o Brasil desde abril de 2023.

Levantamento do Poder360 mostra que o governo de Putin superou os Estados Unidos na venda do combustível para o mercado brasileiro.

Fontes que consultamos

Portal do Congresso dos Estados Unidos, canais oficiais de Lindsey Graham e Donald Trump, site da CBS e matérias veiculadas na imprensa brasileira.

Por que o Comprova explicou este assunto

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está gerando muitas dúvidas e desinformação, o Comprova Explica.

Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais

O Comprova já explicou a sanção imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e para que é usada a Lei Magnitsky, citada por secretário de Estado do governo norte-americano como possível ferramenta de sanção a Alexandre de Moraes.

A checagem foi publicada em 17 de julho de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.

A investigação foi conduzida pelo Correio Braziliense e NSC Comunicação, e o conteúdo também passou por verificação de Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo e Estadão.



Saiba como acessar o JC Premium