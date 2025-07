Nova taxa para visto americano não deve frear viagens, avalia ABAV Nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A decisão do governo dos Estados Unidos de aumentar o custo para emissão de vistos não deve impactar significativamente o fluxo de turistas brasileiros para o país. A avaliação é da Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional -, que considera que a validade de 10 anos do documento e o fato de a nova taxa atingir apenas quem está solicitando ou renovando o visto diluem o impacto financeiro no longo prazo.



O governo americano anunciou a cobrança de uma taxa adicional de US$ 250, que será somada ao valor já existente de US$ 185, elevando o custo total para cerca de US$ 435 (aproximadamente R$ 2,4 mil na cotação atual). A medida vale para todos os solicitantes, independentemente da nacionalidade.



ABSORÇÃO DO AUMENTO NO VISTO

Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, o mercado deve absorver o aumento sem grandes mudanças no comportamento dos viajantes. “Embora seja um custo adicional considerável, o visto americano continua com validade de 10 anos, o que dilui esse investimento ao longo do tempo. Além disso, quem já possui o documento só precisará arcar com o novo valor no momento da renovação, o que reduz o impacto imediato”, destaca.



A executiva reforça ainda que os processos de solicitação permanecem os mesmos. “Trata-se de uma decisão soberana do governo americano, que não altera os procedimentos já conhecidos pelos brasileiros. A entrevista, a análise documental e a checagem de entrada nos aeroportos continuam seguindo os mesmos critérios atuais”, explica.



A ABAV Nacional recomenda que os viajantes planejem com antecedência a solicitação do visto, considerando os novos custos e os prazos de agendamento, para evitar contratempos. As agências de viagens associadas seguem à disposição para orientar sobre todas as etapas do processo e auxiliar no planejamento de viagens internacionais.