Intercambistas do Ganhe o Mundo de Pernambuco temem perder provas do Enem; Secretaria busca solução

A realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 9 e 16 de novembro, e do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), em novembro e dezembro, tem impactado os planos de intercâmbio de 700 estudantes selecionados pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM) para estudar inglês nos Estados Unidos e Canadá.

Os alunos, que deveriam ter embarcado em março e retornado neste segundo semestre, conforme previsto no edital, enfrentam incertezas não apenas pelos atrasos no programa, mas também pela coincidência das datas das provas com o período do intercâmbio.

O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, explicou à coluna Enem e Educação que, diante desses impasses, a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE) está articulando a possibilidade de aplicar o Enem e o SSA diretamente nos países onde os estudantes estiverem, com apoio do governo federal e da UPE.

"O que nós estamos tentando fazer, inclusive com os pais, é uma triagem do quantitativo de estudantes que vão precisar fazer [o Enem e o SSA], para ver se a gente consegue, mesmo à distância — e isso junto ao governo federal e até com a própria UPE — aplicar essas provas diretamente com eles", explicou.

Monteiro afirmou que já há uma sinalização positiva da UPE em relação a essa alternativa. "A questão agora é modular a equipe que será disponibilizada para a aplicação e fazer a triagem de quantos e quais estudantes são aptos a fazer as provas. Não estamos apenas buscando a realização do programa, depois de toda essa discussão envolvendo processos licitatórios, mas também garantindo que eles não percam o Enem e o SSA", completou.

Resultado do último processo licitatório

O Programa Ganhe o Mundo sofreu atrasos devido a problemas no processo de seleção da empresa responsável pela execução do intercâmbio. No processo mais recente, realizado no mês passado em caráter emergencial e com dispensa de licitação, apenas duas empresas apresentaram propostas.

À coluna Enem e Educação, o secretário estadual Gilson Monteiro explicou que a primeira empresa foi inabilitada, e a segunda está em processo de finalização da documentação. "Até o momento, pelo que nós já verificamos, ela está apta a atender, de fato, aquilo que a gente precisa", disse o titular da pasta.

Ainda segundo Monteiro, a expectativa é que, se tudo ocorrer dentro do esperado com a análise documental e o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, até o início de setembro o contrato com a empresa já possa ser formalizado.

"Caso não haja nenhuma outra situação que até então a gente não tenha identificado, em relação a essa empresa que se mostrou apta a desenvolver o programa", completou.