Mundo | Notícia

Mercosul e Canadá retomam negociações para acordo de livre comércio

Vendas do Brasil ao Canadá atingiram US$ 6,3 bilhões em 2024. Os principais itens: alumínio, ouro, aço, máquinas e equipamentos, aeronaves e café

Por Agência Brasil Publicado em 09/10/2025 às 18:09
Mercosul e Canadá retomam negociações para acordo de livre comércio - Cadu Gomes / VPR
Mercosul e Canadá retomam negociações para acordo de livre comércio - Cadu Gomes / VPR

O Mercosul e o Canadá retomaram nesta quinta-feira (9) as negociações para um acordo de livre comércio, em reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), em Brasília. O encontro, que prossegue nesta sexta-feira (10), pretende atualizar os entendimentos entre o bloco sul-americano e o país norte-americano em meio à imposição de tarifas unilaterais pelo governo de Donald Trump.

A retomada do diálogo ocorre após a visita ao Brasil, em agosto de 2025, do ministro de Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, que se reuniu com o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin. Na ocasião, os dois lados reforçaram o interesse em aprofundar o diálogo econômico e reativar a agenda de negociações.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o movimento reflete o compromisso do Mercosul em buscar acordos comerciais modernos, equilibrados e mutuamente benéficos. As negociações, informou o Mdic, seguem os moldes dos já concluídos com Singapura, União Europeia (UE) e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), grupo de países fora da UE formado por Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Esses resultados, informou o Mdic, têm servido de referência para a atualização dos compromissos negociados, fortalecendo o papel do bloco como ator relevante no comércio internacional.

O encontro reúne chefes negociadores e equipes técnicas do Canadá e dos quatro países-membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), com o objetivo de revisar avanços, pendências e prioridades nos diferentes capítulos temáticos e institucionais do acordo.

Entre os temas em discussão estão acesso a mercados, regras de origem, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias, serviços e investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual e meio ambiente. Também estão em pauta capítulos relacionados à concorrência, micro e pequenas empresas, trabalho, comércio e gênero, além de povos indígenas.

Relação comercial

Em 2024, a corrente de comércio bilateral (soma de exportações e importações) entre Brasil e Canadá somou US$ 9,1 bilhões. No ano passado, o país foi o nono destino mais importante das exportações brasileiras e ocupou a 19ª posição na origem das importações.

As vendas do Brasil ao Canadá atingiram US$ 6,3 bilhões no ano passado, com destaque para produtos da indústria de transformação, que representaram 91% do total exportado. Entre os principais itens enviados estão alumínio, ouro, aço, máquinas e equipamentos, aeronaves e café.

As importações do Canadá somaram US$ 2,8 bilhões em 2024, com destaque para adubos e fertilizantes químicos, motores e máquinas não elétricos e aeronaves.

