Québec abre inscrições para brasileiros do Recife que buscam trabalho e estudo no Canadá
Oportunidade é voltada para quem busca uma experiência internacional de trabalho e formação no Québec, Canadá. As inscrições estão abertas. Saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
Brasileiros do Recife têm a oportunidade de participar de um processo seletivo voltado a profissionais e estudantes interessados em uma experiência internacional de trabalho e formação no Québec, Canadá. As inscrições vão até o dia 22 de setembro.
Seis empresas quebequenses estão ofertando mais de 100 vagas em setores como manufatura, aeronáutica e de engenharia.
O programa oferece aos estudantes brasileiros vagas em duas instituições de ensino canadenses, com cursos técnicos nas áreas de indústria, saúde, educação e recursos naturais.
Há oportunidades para graduação, mestrado e doutorado em engenharia, ciências e tecnologia.
A iniciativa da Québec International e da Drummond Économique acontece em 18 e 19 de outubro com entrevistas presenciais no Brasil.
“O Québec é reconhecido pela inovação e pela qualidade de vida, mas também pela forte presença de talentos internacionais. Para profissionais e estudantes do Recife, esta é uma oportunidade concreta de transformar a carreira e viver em um ambiente ainda mais seguro, dinâmico e acolhedor”, explica a diretora de International Mobility para a Québec International, Elisa Suhett Rinco.
Como participar da seleção
Os interessados em participar da seleção como trabalhador devem criar um perfil na opção “Mon Compte Québec en tête” e candidatar-se às vagas pelo link.
Se for estudante, as inscrições devem ser feitas no link.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As duas opções de inscrição exigem que o perfil seja preenchido em francês. Os candidatos aprovados na primeira fase receberão um e-mail de convocação no dia 30 de setembro para a etapa final, que consiste em uma entrevista presencial.
As entrevistas acontecerão em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro.
É fundamental que os interessados se atentem aos requisitos, como ter diploma técnico ou universitário, experiência profissional na área e nível de francês compatível com a vaga.