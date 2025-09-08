Québec abre inscrições para brasileiros do Recife que buscam trabalho e estudo no Canadá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oportunidade é voltada para quem busca uma experiência internacional de trabalho e formação no Québec, Canadá. As inscrições estão abertas. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Brasileiros do Recife têm a oportunidade de participar de um processo seletivo voltado a profissionais e estudantes interessados em uma experiência internacional de trabalho e formação no Québec, Canadá. As inscrições vão até o dia 22 de setembro.

Seis empresas quebequenses estão ofertando mais de 100 vagas em setores como manufatura, aeronáutica e de engenharia.

O programa oferece aos estudantes brasileiros vagas em duas instituições de ensino canadenses, com cursos técnicos nas áreas de indústria, saúde, educação e recursos naturais.

Há oportunidades para graduação, mestrado e doutorado em engenharia, ciências e tecnologia.

A iniciativa da Québec International e da Drummond Économique acontece em 18 e 19 de outubro com entrevistas presenciais no Brasil.

“O Québec é reconhecido pela inovação e pela qualidade de vida, mas também pela forte presença de talentos internacionais. Para profissionais e estudantes do Recife, esta é uma oportunidade concreta de transformar a carreira e viver em um ambiente ainda mais seguro, dinâmico e acolhedor”, explica a diretora de International Mobility para a Québec International, Elisa Suhett Rinco.

Como participar da seleção

Os interessados em participar da seleção como trabalhador devem criar um perfil na opção “Mon Compte Québec en tête” e candidatar-se às vagas pelo link.

Se for estudante, as inscrições devem ser feitas no link.

As duas opções de inscrição exigem que o perfil seja preenchido em francês. Os candidatos aprovados na primeira fase receberão um e-mail de convocação no dia 30 de setembro para a etapa final, que consiste em uma entrevista presencial.

As entrevistas acontecerão em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro.

É fundamental que os interessados se atentem aos requisitos, como ter diploma técnico ou universitário, experiência profissional na área e nível de francês compatível com a vaga.

