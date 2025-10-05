Trump planeja pacote de ajuda para agricultores de soja enquanto busca acordo com a China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja um pacote de ajuda para os agricultores de soja dos EUA, em meio ao boicote da China aos grãos americanos, em resposta à sua guerra comercial. A ideia ocorre mesmo enquanto o presidente continua buscando um acordo de soja com Pequim. Os agricultores estão preocupados que o tempo esteja se esgotando para vender sua safra deste ano para seu maior cliente.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na quinta-feira à CNBC que o público pode esperar notícias sobre apoio para os agricultores, especialmente os produtores de soja na terça-feira. Os detalhes do pacote de ajuda são desconhecidos.

A China foi o maior comprador estrangeiro da oleaginosa dos EUA por muitos anos, comprou grãos do país pela última vez em maio. Para esta temporada de colheita, que começou no mês passado, não fez nenhuma compra.

"Os agricultores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, por razões de 'negociação' apenas, não está comprando", escreveu Trump em um post no Truth Social na quarta-feira. "Ganhamos tanto dinheiro com tarifas que vamos pegar uma pequena parte desse dinheiro e ajudar nossos agricultores", afirmou. "Vou me encontrar com o presidente Xi, da China, em quatro semanas, e a soja será um tópico importante de discussão", escreveu Trump.

O presidente da American Soybean Association, Caleb Ragland, saudou o reconhecimento de Trump das dificuldades enfrentadas pelos agricultores. Ele disse que são necessárias ações para evitar que muitos agricultores saiam do mercado. Antes da guerra comercial, os agricultores já estavam pressionados por altos custos e baixos preços das colheitas, disse ele. Então, seu maior cliente desapareceu.

Ragland aponta que o tempo está se esgotando para que os dois governos cheguem a um acordo, porque a China já encomendou soja de países como Brasil e Argentina para entregas até dezembro. Segundo ele, se não houver um acordo de soja em breve, a China pode ignorar completamente os EUA.

A soja é a principal exportação alimentar dos EUA, representando cerca de 14% de todos os produtos agrícolas enviados para o exterior, e a China tem comprado 25% de toda a soja americana nos últimos anos. Os agricultores dos EUA cultivaram soja no valor de US$ 60,7 bilhões no ano de comercialização de 2022-2023 de acordo com a American Soybean Association. Pouco mais da metade foi exportada.

O acordo ainda é provável

A China impôs taxação de 20% sobre a soja dos EUA desde que Trump anunciou suas tarifas sobre o mundo na primavera, tornando os grãos dos EUA não competitivos em preço.

As tarifas retaliatórias são uma resposta às novas taxas de importação de Trump sobre produtos chineses sob alegações de que Pequim não conseguiu conter o fluxo de produtos químicos usados para fabricar fentanil, bem como as tarifas impostas no "Dia da Libertação" de Trump, que foram reduzidas para 10%.

Analistas dizem que a China poderia aliviar as tarifas sobre produtos agrícolas dos EUA se a Casa Branca recuasse nas tarifas relacionadas ao fentanil. Isso ainda não aconteceu. Gabriel Wildau, diretor administrativo da consultoria Teneo, disse que um acordo de soja é "o fruto mais fácil de colher" para ambos os governos.

"A China precisa de grãos, e os EUA têm para vender. Custa basicamente nada para a China mudar para os grãos dos EUA e se afastar do Brasil e da Argentina", disse Wildau.