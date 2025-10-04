fechar
Mundo | Notícia

Espero anunciar libertação total de reféns de Gaza nos próximos dias, diz Nethanyahu

Segundo Netanyahu, anúncio da libertação dos reféns pode ser feito na próxima semana, durante o feriado judaico de Sicot, entre 6 e 13 de outubro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/10/2025 às 18:28
Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel
Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel - Reprodução do 'X' / @netanyahu

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado, 4, esperar anunciar a libertação completa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas nos próximos dias, após o grupo militar palestino aceitar as condições de um plano de paz proposto pelo governo dos Estados Unidos.

“Ainda não é definitivo, estamos trabalhando nisso vigorosamente e espero que nos próximos dias eu possa anunciar a vocês o retorno de todos os nossos reféns, vivos e mortos, de uma só vez enquanto as Forças Armadas de Israel permanecem no interior da Faixa de Gaza e nas áreas que controlam”, afirmou o líder de Israel.

Segundo Netanyahu, o anúncio da libertação dos reféns pode ser feito na próxima semana, durante o feriado judaico de Sicot, que ocorre entre os dias 6 e 13 de outubro.

Ele disse ainda ter enviado uma delegação ao Egito “para finalizar detalhes técnicos” sobre o plano de paz dos EUA, acrescentando que o objetivo é “limitar essas negociações a um prazo de poucos dias”.

A libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas é uma das exigências contidas no plano de paz do governo Donald Trump. Em troca, Israel suspenderia os bombardeios a Gaza e retiraria suas forças de ocupação da região - o que Netanyahu sinalizou que não deve acontecer.

PRESSÃO SOBRE O HAMAS

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, neste sábado, que o Hamas deve se mover rápido para libertar os reféns israelenses na Faixa de Gaza, sob risco de desmantelar o acordo de paz mediado pelos EUA.

"O Hamas deve se mover rapidamente, ou todas as apostas estarão canceladas. Não tolerarei atrasos, o que muitos acham que pode acontecer, ou qualquer saída que torne Gaza uma ameaça novamente", escreveu o republicano, na Truth Social. "Vamos terminar isso, RÁPIDO. Todos serão tratados justamente!"

Trump acrescentou que "aprecia a pausa temporária de Israel nos bombardeios" em Gaza para "dar liberdade aos reféns e uma chance de completar o acordo de paz".

Contudo, segundo a Associated Press, os bombardeios na cidade de Gaza ainda não cessaram completamente, embora tenham reduzido sua escala "significativamente", conforme relatos de hospitais da região.

 
 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Alckmin destaca redução de tarifas dos EUA após encontro entre Lula e Trump
Tarifas

Alckmin destaca redução de tarifas dos EUA após encontro entre Lula e Trump
Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza
FAIXA DE GAZA

Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza

Compartilhe

Tags