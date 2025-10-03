Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em comunicado, grupo afirma que decisão foi tomada após "amplas consultas" e se diz pronto para iniciar "imediatamente" as negociações

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou, nesta sexta-feira (3), que aceita os pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão, uma reviravolta significativa no conflito, inclui a libertação de todos os reféns israelenses e a transferência da administração da Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito antes do prazo final estabelecido por Trump, que se encerraria no domingo. Em comunicado, a organização afirmou que está pronta para entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Os pontos aceitos pelo Hamas

A nota do grupo detalha a concordância com duas propostas cruciais do plano americano:

Libertação dos reféns: O Hamas declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação israelense, vivos e restos mortais, conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump".

O Hamas declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação israelense, vivos e restos mortais, conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump". Transferência de poder em Gaza: O grupo reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, com base em "consenso nacional" e com o apoio de países árabes e islâmicos.

O comunicado afirma que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional" e após "amplas consultas" com outras facções palestinas e mediadores. O grupo também disse valorizar os "esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra".

A nota ressalta que outras questões sobre o futuro de Gaza e os "direitos legítimos do povo palestino" deverão ser tratadas posteriormente, com base em resoluções internacionais.

O anúncio do Hamas abre uma nova e decisiva janela para as negociações de paz no Oriente Médio, que agora dependem da resposta de Israel e da continuidade da mediação dos Estados Unidos.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

