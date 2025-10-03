fechar
Mundo | Notícia

Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza

Em comunicado, grupo afirma que decisão foi tomada após "amplas consultas" e se diz pronto para iniciar "imediatamente" as negociações

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 18:13
Escombros de prédios no bairro de Shijaiyah, na Cidade de Gaza
Escombros de prédios no bairro de Shijaiyah, na Cidade de Gaza - ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou, nesta sexta-feira (3), que aceita os pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão, uma reviravolta significativa no conflito, inclui a libertação de todos os reféns israelenses e a transferência da administração da Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito antes do prazo final estabelecido por Trump, que se encerraria no domingo. Em comunicado, a organização afirmou que está pronta para entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Leia Também

Os pontos aceitos pelo Hamas

A nota do grupo detalha a concordância com duas propostas cruciais do plano americano:

  • Libertação dos reféns: O Hamas declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação israelense, vivos e restos mortais, conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump".
  • Transferência de poder em Gaza: O grupo reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, com base em "consenso nacional" e com o apoio de países árabes e islâmicos.

O comunicado afirma que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional" e após "amplas consultas" com outras facções palestinas e mediadores. O grupo também disse valorizar os "esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A nota ressalta que outras questões sobre o futuro de Gaza e os "direitos legítimos do povo palestino" deverão ser tratadas posteriormente, com base em resoluções internacionais.

O anúncio do Hamas abre uma nova e decisiva janela para as negociações de paz no Oriente Médio, que agora dependem da resposta de Israel e da continuidade da mediação dos Estados Unidos.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Israel deporta ativistas que tentaram enviar ajuda para Gaza, incluindo deputada do Brasil
ORIENTE MÉDIO

Israel deporta ativistas que tentaram enviar ajuda para Gaza, incluindo deputada do Brasil
Mundo e Diplomacia: Professor analisa plano Trump para a paz no Oriente Médio
NOTÍCIA

Mundo e Diplomacia: Professor analisa plano Trump para a paz no Oriente Médio

Compartilhe

Tags