Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza
Em comunicado, grupo afirma que decisão foi tomada após "amplas consultas" e se diz pronto para iniciar "imediatamente" as negociações
O Hamas anunciou, nesta sexta-feira (3), que aceita os pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão, uma reviravolta significativa no conflito, inclui a libertação de todos os reféns israelenses e a transferência da administração da Faixa de Gaza.
O anúncio foi feito antes do prazo final estabelecido por Trump, que se encerraria no domingo. Em comunicado, a organização afirmou que está pronta para entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".
Os pontos aceitos pelo Hamas
A nota do grupo detalha a concordância com duas propostas cruciais do plano americano:
- Libertação dos reféns: O Hamas declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação israelense, vivos e restos mortais, conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump".
- Transferência de poder em Gaza: O grupo reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, com base em "consenso nacional" e com o apoio de países árabes e islâmicos.
O comunicado afirma que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional" e após "amplas consultas" com outras facções palestinas e mediadores. O grupo também disse valorizar os "esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra".
A nota ressalta que outras questões sobre o futuro de Gaza e os "direitos legítimos do povo palestino" deverão ser tratadas posteriormente, com base em resoluções internacionais.
O anúncio do Hamas abre uma nova e decisiva janela para as negociações de paz no Oriente Médio, que agora dependem da resposta de Israel e da continuidade da mediação dos Estados Unidos.
(Com informações do Estadão Conteúdo).