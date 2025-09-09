fechar
Mundo | Notícia

Hamas diz que seus principais líderes sobreviveram a ataque de Israel a sua sede no Catar

O grupo terrorista palestino, que às vezes só confirma o assassinato de seus líderes meses depois, não ofereceu provas imediatas dos sobreviventes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/09/2025 às 19:42
Israel h&aacute; muito tempo amea&ccedil;a atacar os l&iacute;deres do Hamas onde quer que estejam
Israel há muito tempo ameaça atacar os líderes do Hamas onde quer que estejam - OHAD ZWIGENBERG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O grupo terrorista Hamas afirmou, nesta terça-feira (9) que seis pessoas morreram nos bombardeios israelenses em Doha, mas seus principais líderes sobreviveram à ofensiva. Israel atacou a sede da liderança política do Hamas na capital do Catar, enquanto as principais figuras do grupo se reuniam para analisar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O Hamas afirmou em um comunicado que "o inimigo não conseguiu assassinar os membros da delegação encarregada das negociações". Contudo, cinco membros de escalão inferior foram mortos, incluindo o filho de Khalil al-Hayya - líder do Hamas em Gaza e seu principal negociador -, três guarda-costas e o chefe do gabinete de al-Hayya.

O grupo terrorista palestino, que às vezes só confirma o assassinato de seus líderes meses depois, não ofereceu provas imediatas de que al-Hayya e outras figuras importantes tenham sobrevivido. Um membro da Força de Segurança Interna do Catar também foi morto e outros ficaram feridos, informou o Ministério do Interior do Catar.

O ataque ao território de um aliado dos EUA marcou uma escalada inédita e colocou em risco as negociações que visavam encerrar a guerra e libertar reféns.

O Catar condenou o que chamou de "flagrante violação de todas as leis e normas internacionais" enquanto a fumaça subia sobre sua capital, Doha. O país do Golfo rico em energia e que abriga milhares de tropas americanas serviu como mediador fundamental entre Israel e o Hamas ao longo dos 23 meses de guerra e até mesmo em conflitos anteriores.

Outros aliados importantes dos EUA no Golfo, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, prometeram apoio ao Catar. Já os Estados Unidos afirmaram que Israel os alertou antes do ataque. Mas autoridades americanas buscaram distanciar o país da ofensiva.

A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump acredita que o ataque foi um "incidente lamentável" que não contribuiu para a paz na região. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, disse que Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e "deixou suas preocupações bem claras".

Ela também disse a repórteres que o enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, repassou um alerta aos catarianos. Mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, ridicularizou o alerta, afirmando em uma publicação no X que ele veio justamente quando "as explosões dos ataques israelenses estavam sendo ouvidas".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Hamas sobreviveu a inúmeros assassinatos de líderes importantes e ainda demonstra certa coesão em Gaza, apesar de ter sofrido grandes golpes na campanha israelense, desencadeada pelo ataque do grupo terrorista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

OFENSIVA AMEAÇA CESSAR-FOGO

A ofensiva ameaça inviabilizar as negociações de cessar-fogo, há muito paralisadas e cada vez mais incertas, à medida que Israel se prepara para uma grande ofensiva com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza. Essa escalada foi recebida com forte condenação internacional e oposição dentro de Israel, por aqueles que temem que ela condene os reféns restantes.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque, afirmando que "todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, não para destruí-lo".

Imagens de câmeras de segurança veiculadas pela Al Jazeera mostraram que o ataque ocorreu no bairro diplomático de Doha, em uma série de prédios que abrigavam a ala política do Hamas. Uma autoridade egípcia disse que a ofensiva ocorreu quando uma reunião de autoridades do Hamas sobre as negociações havia sido agendada para o local. A autoridade falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a falar com repórteres.

Israel há muito tempo ameaça atacar os líderes do Hamas onde quer que estejam. Embora tenha frequentemente acolhido o papel do Catar como mediador, juntamente com o Egito, também acusou o país do Golfo de não pressionar o grupo o suficiente.

Ao contrário de operações israelenses anteriores contra combatentes de alto escalão no exterior, Netanyahu foi rápido em reivindicar publicamente o ataque, afirmando: "Israel iniciou, Israel conduziu e Israel assume total responsabilidade."

Ele disse que a decisão foi tomada na segunda-feira, 8, após um ataque a tiros em Jerusalém que matou seis pessoas e um ataque contra forças israelenses em Gaza que matou quatro soldados.

O exército israelense afirmou ter usado "munições precisas e inteligência adicional" no ataque, sem dar mais detalhes. Não ficou imediatamente claro como a ofensiva foi realizada.

HAMAS

O Hamas afirmou que o ataque mostrou que Netanyahu e seu governo "não querem chegar a nenhum acordo e estão deliberadamente buscando frustrar todas as oportunidades". O grupo terrorista também responsabilizou os Estados Unidos pelo ataque.

O Egito, outro mediador importante do Hamas, condenou a ofensiva, afirmando que ela tinha como alvo líderes palestinos que se reuniram "para discutir maneiras de chegar a um acordo de cessar-fogo" e que foi um "ataque direto" à soberania do Catar.

Em Israel, o principal grupo que representa as famílias dos reféns expressou "profunda preocupação e grande medo" após o ataque. "A perspectiva de seu retorno agora enfrenta uma incerteza maior do que nunca, com uma coisa absolutamente certa: seu tempo está se esgotando", afirmou o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas em um comunicado.

Enav Zangauker, cujo filho Matan é considerado um dos reféns vivos, disse estar "tremendo de medo".

 
 

Leia também

Hamas: entenda o grupo por trás dos conflitos na região
HAMAS

Hamas: entenda o grupo por trás dos conflitos na região
Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo
Eliminatórias da Copa do Mundo

Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo

Compartilhe

Tags