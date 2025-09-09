Hamas: entenda o grupo por trás dos conflitos na região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Da origem na irmandade muçulmana aos recentes confrontos com Israel, o grupo é pivô de décadas de tensões e violência contra Israel

Desde o ataque sem precedentes em 7 de outubro de 2023, o grupo Hamas tem estado no centro das atenções globais. O ocorrido, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas e mais de 250 reféns, desencadeou uma grande ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, que já tirou a vida de dezenas de milhares de palestinos.

Ouça a matéria em áudio:

O que é o Hamas?



O Hamas começou como um desdobramento da Irmandade Muçulmana em 1987. O nome do grupo significa "Movimento de Resistência Islâmica". Antes dos ataques de 7 de outubro de 2023, estimava-se que o Hamas possuía cerca de 30.000 combatentes, embora Israel tenha afirmado ter matado mais de 17.000 deles desde então.



O grupo opõe-se à existência de Israel no que considera território palestino e busca um estado baseado no Islã, abrangendo toda a Jordânia ocupada, Jerusalém Oriental e Gaza. No entanto, o Hamas já sinalizou a disposição de aceitar um estado palestino provisório apenas na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza, sem renunciar à reivindicação sobre toda a Palestina histórica.



Ataques e conflitos recorrentes



Desde sua fundação, o Hamas tem realizado bombardeios, ataques com foguetes e tiroteios, resultando na morte de civis e soldados em Israel. O ataque de 7 de outubro de 2023 foi descrito como o mais mortal contra Israel na história, incluindo a morte de mais de 360 jovens em um festival de música. Este ataque causou comoção por todo o país, com homens armados do Hamas atacando comunidades fronteiriças por horas e fazendo reféns.



O Hamas afirmou que o ataque foi um movimento de resistência e o descreveu como uma resposta ao que considera décadas de opressão israelense, assassinatos de palestinos e anos de bloqueio à Faixa de Gaza. Israel, por sua vez, respondeu com operações contra o Hamas em Gaza e células em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, resultando na morte de combatentes e, lamentavelmente, de muitos civis palestinos.

Os dois lados também travaram vários conflitos importantes em anos anteriores, incluindo 2008, 2009, 2012 e 2014.



A Faixa de Gaza no centro da disputa



A Faixa de Gaza é um território com 41 km de comprimento e 10 km de largura, localizado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Originalmente, faria parte de um estado árabe proposto no plano de partição da ONU em 1947. Após a guerra que se seguiu à criação de Israel, Gaza foi ocupada pelo Egito e, mais tarde, capturada por Israel durante a Guerra dos Seis Dias em 1967.



Israel retirou suas tropas e cerca de 7.000 colonos do território em 2005, mas a ONU ainda considera a Terra ocupada. Como resultado do conflito mais recente, a infraestrutura do grupo Hamas e sua capacidade de operar abertamente na Faixa de Gaza foram praticamente destruídas.



*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional