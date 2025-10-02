fechar
Israel deporta ativistas que tentaram enviar ajuda para Gaza, incluindo deputada do Brasil

Ativistas disseram esperar que o grande número de barcos na operação dificultasse a interceptação de todos eles pelas autoridades israelenses

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/10/2025 às 16:55
A delegação brasileira que participa da Flotilha é formada por 17 integrantes
A delegação brasileira que participa da Flotilha é formada por 17 integrantes - Divulgação/Global Sumud Flotilla

As Forças de Israel detiveram e retiraram dezenas de ativistas - incluindo a sueca Greta Thunberg, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e a deputada federal brasileira Luizianne Lins (PT-CE) - da flotilha que tentou romper o bloqueio israelense a Gaza para levar ajuda à região.

Ativistas disseram esperar que o grande número de barcos dificultasse a interceptação de todos eles pelas autoridades israelenses, mas o Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou o fim da operação nesta quinta-feira.

BLOQUEIO EM GAZA

A Flotilha Global Sumud foi a maior até agora a tentar romper o bloqueio, e a operação ocorre em um momento de crescentes críticas à conduta de Israel em Gaza.

Nesta quinta, ataques e tiroteios israelenses mataram pelo menos 57 palestinos na Faixa de Gaza, disseram autoridades de saúde.

