Um Deus menino mora aqui perto

Por FLÁVIO BRAYNER Publicado em 30/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 30/09/2025 às 10:22
Fome, guerra e miséria; uma necessária discussão ética no mundo
Há uma passagem em Primo Levi ("É isto, um homem?") em que ele relata um fato ocorrido em Auschwitz, o campo de extermínio Nazista. Uma criança estava sendo torturada na frente de adultos reunidos para assistir àquela inominável cena. Um dos adultos ali presentes pergunta, num sussurro, ao seu vizinho:

-"Onde está o seu Deus que não impede isso?". O seu vizinho apenas responde:

-"Deus É essa criança!"

* * *

Vejo as cenas das crianças palestinas, esquálidas, semi-mortas, ensanguentadas, olhares vazios, sem passado nem futuro e, confesso, não disponho de nenhuma palavra humanamente articulada para descrever ou expressar o que sinto diante do genocídio perpetrado por Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza. Sobretudo com o que ocorre com o morticínio de mulheres e crianças inocentes e desarmadas.

Os judeus insistem, corretamente, aliás, no terrível sofrimento que enfrentaram sob o Nazismo, um crime que, diante de seu ineditismo histórico, exigiu conceitos e punições que precisavam ainda ser nomeados. Quando tudo aquilo foi revelado, com a libertação dos Lagers pelo Exército Soviético (1945), os contemporâneos simplesmente não achavam que fosse possível que a Europa herdeira do Iluminismo, ou que a Alemanha de Göethe, Kant e Marx pudessem perpetrar a destruição do conceito de "Humano"!

Não hesito em afirmar que um povo com tal PASSADO não poderia nunca praticar atos que impedissem outro povo de ter um FUTURO!

* * *

Aliás, o povo de Israel sabe o que significa TER um passado (ele resistiu, como povo, a dois mil anos de dispersão, sem possuir um Estado organizado). Mas o governo de Israel também sabe disso! É por isso que ele iniciou a destruição da Faixa de Gaza arrasando bibliotecas, arquivos, mesquitas, universidades, escolas, museus. Destruir a LEMBRANÇA é sempre o primeiro passo para eliminar a ESPERANÇA, contida no sacrifício daqueles que nos antecederam.

Em seguida, precisam destruir o FUTURO: matar as MULHERES é impedir que elas gerem em seus ventres aqueles que ficarão no Mundo após nossa partida; matar as CRIANÇAS é eliminar a possibilidade de que algo NOVO seja introduzido nesse mesmo Mundo (Arendt), e permitir, assim, a sua continuidade e renovação. Um MILAGRE secular começa a se realizar- a chegada de algo que não estava aqui- quando UMA CRIANÇA VEM AO MUNDO!

* * *

Há uma criança no meu prédio - soube que é um garotinho de 1 ano- que chora todos os dias e o dia todo! Um choro sentido, algo desesperado que ecoa por todo o edifício. Sim, já tive a vontade de perguntar aos seus pais o que ele tem e também tenho o desejo de conhecê-lo e colocá-lo em meus braços e, mesmo que não pudesse jamais obter qualquer resposta, gostaria de lhe perguntar, não o POR QUE ele chora (todos nós temos motivos para isso, nem sempre nomeáveis e conscientes, que veem das profundezas de nossa vida), mas POR QUEM ele chora?

Permito-me uma licença político-ficcional e estou, nesse exato momento, ouvindo sua resposta:

-"Choro por outras crianças: as crianças palestinas de Gaza. Aquelas que não têm mais nenhum líquido no corpo para transformar em lágrima; que não possuem mais nenhuma força para emitir qualquer som; e que sabem que não conhecerão nenhuma infância, nenhum país, nenhuma história, uma história insistentemente destruída desde a criação do Estado de Israel! Como essa dor nunca passará, eu continuarei chorando!".

Eu, da minha varanda, ouço sua VOZ-CHORO enquanto escrevo esse artigo. Parece - não tenho certeza!- que aquele supliciado Deus-Menino de Auschwitz agora chora pelo que o governo do POVO QUE ELE ELEGEU faz com a TERRA QUE ELE PROMETEU. E não pode, no seu lamento, esquecer que a criança torturada de Auschwitz agora se repete nas milhares de crianças de Gaza.

Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE

 

