Mundo | Notícia

Gaza está vivendo um inferno na Terra, diz ministro da Alemanha na ONU

"A terrível guerra em Gaza continua. É um inferno na terra, um desastre humanitário. Neste exato momento, devemos pôr fim a esta guerra", disse

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/09/2025 às 16:36
Imagem de arquivo mostra casa destruída em Gaza por ataques aéreos israelenses na cidade de Deir al-Balah no dia 22 de maio
Imagem de arquivo mostra casa destruída em Gaza por ataques aéreos israelenses na cidade de Deir al-Balah no dia 22 de maio - ABDEL KAREEM HANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que Gaza está vivendo um inferno na Terra e que os países precisam pôr fim a essa tragédia, em seu discurso, sábado, 27, na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

"É preciso libertar os reféns. A existência e a segurança de Israel sempre serão parte de nossa razão de ser como Estado. Tem que haver um futuro em paz e dignidade para todos no Oriente Médio, como reafirmamos nesta mesma sala esta semana", acrescentou Wadephul.

"Dois Estados para dois povos. Essa é a única solução", defendeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

Em sua fala, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha também mencionou o Irã e destacou que, para a Alemanha, o país nunca poderá obter uma arma nuclear.

Ele afirmou que a Alemanha não teve outra escolha a não ser implementar sanções ao país do Oriente Médio, mas que os canais de negociação seguem abertos para um novo acordo e que a diplomacia pode e deve continuar.

 

