Gaza está vivendo um inferno na Terra, diz ministro da Alemanha na ONU

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"A terrível guerra em Gaza continua. É um inferno na terra, um desastre humanitário. Neste exato momento, devemos pôr fim a esta guerra", disse

Clique aqui e escute a matéria

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que Gaza está vivendo um inferno na Terra e que os países precisam pôr fim a essa tragédia, em seu discurso, sábado, 27, na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

"A terrível guerra em Gaza continua. É um inferno na terra, um desastre humanitário. Neste exato momento, devemos pôr fim a esta guerra", disse.

"É preciso libertar os reféns. A existência e a segurança de Israel sempre serão parte de nossa razão de ser como Estado. Tem que haver um futuro em paz e dignidade para todos no Oriente Médio, como reafirmamos nesta mesma sala esta semana", acrescentou Wadephul.

"Dois Estados para dois povos. Essa é a única solução", defendeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

Em sua fala, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha também mencionou o Irã e destacou que, para a Alemanha, o país nunca poderá obter uma arma nuclear.

Ele afirmou que a Alemanha não teve outra escolha a não ser implementar sanções ao país do Oriente Médio, mas que os canais de negociação seguem abertos para um novo acordo e que a diplomacia pode e deve continuar.



