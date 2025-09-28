Trump diz que negociações para acabar com guerra em Gaza estão em 'estágios finais'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente dos EUA indicou que acordo pode abrir espaço para paz ampla no Oriente Médio; Segundo Trump, Benjamin Netanyahu está de acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações para acabar com a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em Gaza estão em seus "estágios finais". De acordo com o norte-americano, um acordo pode abrir espaço para uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Se conseguirmos isso, será um grande dia para Israel e para o Oriente Médio. Será a primeira chance de paz real no Oriente Médio. Mas precisamos concluir isso primeiro", disse Trump em entrevista ao site Axios.

Leia Também Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

De acordo com ele, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está de acordo com o seu plano. Eles devem se encontrar na Casa Branca na segunda-feira, 29.

"Os países árabes foram fantásticos para trabalhar nisso. O Hamas está vindo com eles. Eles têm um grande respeito pelo mundo árabe," continuou Trump ao veículo norte-americano. "O mundo árabe quer paz, Israel quer paz e Bibi quer paz", concluiu ele.

Trump tem demonstrado o desejo de ganhar o Nobel da Paz. Em seu discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ele se autoelogiou ao dizer que encerrou "sete guerras" e que deveria ser agraciado com o prêmio.

O presidente norte-americano havia dito na sexta-feira, 27, que um acordo sobre o tema parecia ter sido alcançado. Na ocasião, ele demonstrou expectativa de que o acerto também significaria o retorno para casa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas.

No mesmo dia, também na Assembleia-Geral da ONU, Netanyahu disse que Israel precisava "terminar o trabalho" contra o Hamas em Gaza.

De acordo com o primeiro-ministro, se o grupo terrorista concordar com as exigências de Tel-Aviv, incluindo a desmilitarização de Gaza, a guerra no território poderá terminar.

O grupo terrorista rejeitou publicamente a exigência de Israel de desmilitarizar Gaza.