Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou 595 drones e 48 mísseis durante a noite; Centro médico e escola infantil atingidos

Ao menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na manhã deste domingo, 28 (horário local), após a maior ofensiva russa contra a Ucrânia desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas.

Entre os mortos, está uma menina de 12 anos. De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou 595 drones e 48 mísseis durante a noite e as defesas aéreas abateram 568 drones e 43 mísseis. O principal alvo do ataque era a capital Kiev.

Centro médico e escola infantil atingidos

O bombardeio iniciou na noite do sábado e seguiu até depois do amanhecer do domingo. Prédios residenciais, um centro médico e uma escola de educação infantil foram atingidos.

Incêndios em várias partes do país foram registrados durante o bombardeio. A orientação é de que os moradores permaneçam em abrigos.

Antes dos últimos ataques, o presidente ucraniano anunciou que Kiev havia recebido mísseis de defesa aérea Patriot, de fabricação americana, de Israel para se proteger de incursões russas. Moradores registraram um desses mísseis nas ruas de Kiev.

Moscou nega ter atacado civis

De acordo com a agência de notícias Reuters, o Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que realizou um ataque "massivo" à Ucrânia usando armas aéreas e marítimas de longo alcance e drones para atingir infraestrutura militar, incluindo campos de aviação.

Moscou negou ter atacado civis em sua guerra contra a Ucrânia, embora milhares tenham sido mortos e áreas residenciais tenham sido danificadas pelos ataques.

