Influencer suspeito de participar de esquema de desvio milionário via Pix é preso na Argentina

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um grupo acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix

A Polícia Federal prendeu na noite de sábado (27), no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, o influencer e empresário Gabriel Spalone.

Ele é suspeito de participar de um grupo acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix e chegou a ser incluído na Difusão Vermelha da Interpol, uma lista internacional usada por forças de segurança para compartilhar informações de foragidos.

De acordo com a Polícia Federal, o influenciador foi preso depois de desembarcar de um voo que saiu do Panamá. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades de Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos.

Spalone ficará detido na Argentina e, depois, será extraditado para o Brasil.

Defesa pede revogação da prisão

Em nota, Eduardo Maurício, advogado de defesa de Spalone, disse que já forneceu provas da inocência do empresário e que pediu revogação da prisão, pendente de decisão judicial.

"Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e, em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial", afirmou.

A defesa também disse que, se for necessário, "procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França", e que "entrará com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade". Leia a nota na íntegra ao fim desta reportagem.

Na terça-feira, 23, o empresário chegou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, mas não foi localizado pelos agentes. Outros dois suspeitos foram presos.

Spalone é alvo da Operação Dubai

Gabriel Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs voltadas para operações com pagamentos e investimentos. Ele tem residências na capital paulista e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Dubai Cash informa em sua rede social ter movimentado mais de R$ 2 bilhões por Pix. A Next diz ser uma empresa de serviços financeiros de escala global.

A Polícia Civil constatou que o esquema utilizou diversas contas mantidas junto à instituição bancária para recebimento dos valores. As investigações apontaram também que os golpistas utilizaram o Pix como meio de transferência.

A "Operação Dubai" - o nome é referência às empresas e à cidade onde o investigado mantém residência no exterior - foi realizada pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo.

De acordo com a investigação, os criminosos usaram a credencial de uma prestadora de serviços para desviar os valores do banco em fevereiro deste ano.

Confira a nota da defesa na íntegra

Eduardo Maurício advogado de defesa de Gabriel Spalone ratifica que seu cliente foi colocado em liberdade no Panamá, e afirma que posteriormente foi detido novamente em Buenos Aires (desta vez com uma inclusão ao que parece correta na Interpol).

Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial, e se o caso impetrará habeas corpus perante o Tribunal, bem como a defesa procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França; e também com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade.

