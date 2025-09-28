Vigília de Frei Gilson na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Frei Gilson, que vem atraindo multidões por todo o país e até no exterior, estará em Pernambuco em março do próximo ano para conduzir uma grande vigília. O encontro, organizado pela Obra de Maria, acontecerá na Arena de Pernambuco, de 21 a 22 de março de 2026, com programação especial: Santa Missa, pregações, shows e o rosário na madrugada, em preparação para a Semana Santa.



Domingo é dia de gente bonita: Juliana Rabello - Sheila Wanderley/Divulgação

TRANSPLANTES

A governadora Raquel Lyra comemora dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos que revelam que Pernambuco registrou, no primeiro semestre deste ano, 47,4 transplantes renais por milhão de habitantes, superando todas as demais unidades da federação. No quesito transplante cardíaco, Pernambuco alcançou a segunda colocação no ranking nacional.



NOVA SEDE

Saulo Cabral, presidente da Neoenergia de Pernambuco, revela que a empresa está construindo no Bongi, num espaço onde a empresa tem uma base operacional, sua nova sede, com um projeto moderníssimo, com equipamentos de ponta. Vai substituir o espaço que ocupava o icônico prédio na Boa Vista, desapropriado, em processo amistoso, pelo Governo do Estado, para ser ocupado pela Secretaria de Educação.

PRESENÇA

Na festa de abertura para convidados, o presidente-geral da CASA COR, André Secchin marcará presença e vai prestigiar o espaço no Recife.



Encontro em Brasília da prefeita de Olinda Mirella Almeida e o deputado Augusto Coutinho - Arquivo Pessoal

PLÁSTICAS

O Brasil foi o segundo país com mais cirurgias plásticas neste ano, perdendo apenas para os Estados Unidos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética.

CHECK-IN

O Ministério do Turismo publicou novas diretrizes sobre os horários de entrada e saída em hotéis no Brasil. A diária passa a ser oficialmente considerada como um período de 24 horas, sendo os estabelecimentos os responsáveis por definir e avisar com antecedência.

SURPRESA

Mesmo sendo bastante criticada e repercutindo negativamente entre os brasileiros, a novela Mania de Você surpreendeu e foi indicada ao Emmy Internacional 2025 na categoria Novela. A cerimônia acontece dia 24 de novembro, em Nova York.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Nós somos um só Brasil. Um povo único, uma única Nação.” (João Carlos Paes Mendonça)



LUIZ Mário Moutinho comemora seus 60 anos reunindo amigos em almoço sábado no Famiglia Giuliano.



O NOME completo de Cacau de Paula, secretária de Cultura do estado, é Maria Cláudia Dubeux de Paula Figueiredo Batista.



RENATO Machado, que tem consolidado buffet em Caruaru, tem atuado em muitos eventos no Recife e até pensa em abrir uma filial na capital.



GUSTAVO Melo, presidente da Codevast, vai disputar a Maratona de Chicago no dia 12 de outubro.



César Santos vai comandar um restaurante na Fliporto, que acontecerá entre os dias 13 e 16 de novembro no Parque Dona Lindu.



MUITAS homenagens em torno dos 80 anos que Gal Costa teria completado, caso não tivesse falecido aos 77 anos.

É INSPIRADORA a história de Marcela Montenegro no empreendedorismo, que começou com a incerteza do futuro na pandemia.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.



Aldo Vilela, Aluísio Lessa, Ângela Numeriano, Angélica Souza, , Fernando Dubeux, João Bosco de Almeida, Jordão Emerenciano Júnior, Luciano de Souza Leão, Marcelo Zonari Veiga, Mário Santos Júnior e Pedro Alves de Souza Filho