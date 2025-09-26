Suspeito de matar estudantes em escola de Sobral é preso
Durante coletiva, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que há indícios de que o crime pode ter sido premeditado
Um dos suspeitos de matar dois estudantes e ferir três em uma escola de Sobral, na quinta-feira, 25, foi preso nesta sexta-feira, 26. Ele foi localizado no bairro Sumaré e contra ele constava um mandado em aberto por homicídio. Conforme O POVO apurou, duas mulheres, que seriam irmã e companheira do homem, foram detidas e conduzidas para a Delegacia Regional de Sobral.
As capturas foram executadas pelo Núcleo de Homicídio da Delegacia Regional de Sobral e contaram com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Ainda de acordo com a apuração do O POVO, a moto utilizada no crime era roubada e foi apreendida.
Governador publica vídeo da prisão do suspeito
O governador Elmano de Freitas (PT) publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que o preso chega à delegacia."Nossa Polícia acaba de prender um dos envolvidos no bárbaro crime ocorrido ontem em uma escola de Sobral. Seguimos na caça do segundo envolvido no caso. Parabenizo nossas forças de segurança pela rápida resposta. Que esses bandidos não fiquem impunes!", disse na postagem.
Dupla em moto foi flagrada por câmera de segurança
Câmeras de segurança flagraram a ação de dois homens que atiraram contra estudantes da escola nessa quinta-feira, 25. Nas imagens, é possível ver que os homens estacionam a moto na esquina da escola, descem e se dirigem até o estacionamento da instituição. Mais de dez tiros foram ouvidos. A dupla volta para a motocicleta e foge.
Os tiros foram disparados da calçada, em direção à grade da escola, onde os alunos estavam encostados durante o intervalo. Dois adolescentes, Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos. Outros três foram baleados e socorridos. Um deles continua internado.
Durante coletiva de imprensa em Sobral ainda na noite de quinta-feira, 25, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que há indícios de que o crime pode ter sido premeditado.
"Toda aquela movimentação dos dois que estavam na motocicleta terem estacionado, ido para aquele local que a gente perde a visão naquele filme, terem efetuado disparo, me parece que sim, premeditaram", comentou o gestor.
Indagado sobre o crime ser investigado como ação de facções criminosas, o secretário disse que as pessoas envolvidas estão sendo ouvidas. Roberto Sá também afirmou que um dos jovens feridos responde por ato infracional análogo a homicídio, roubo, porte de arma e dano. Com uma das vítimas que morreu, foram encontradas drogas e uma balança de precisão.
