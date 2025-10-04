Alckmin destaca redução de tarifas dos EUA após encontro entre Lula e Trump
Vice-presidente diz que corte de tarifas dos EUA favorece US$ 370 mi em exportações e cita alta de 28,2% nas vendas com o Carro Sustentável
*Com informações de Agência Brasil
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (4), em Brasília, que os Estados Unidos reduziram tarifas sobre produtos brasileiros depois do rápido encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da ONU, em setembro.
Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, itens como madeira serrada e móveis tiveram redução significativa nas taxas de importação. Produtos que pagavam 50% de tarifa passaram a ser taxados em 10% ou 25%, dependendo da categoria. O corte, de acordo com ele, representa a exclusão de cerca de US$ 370 milhões em exportações brasileiras do chamado “tarifaço”.
A medida está vinculada à Seção 232 da Lei de Expansão Comercial dos EUA, instrumento que o país utiliza para aplicar tarifas de forma igual a todos os parceiros comerciais. Para o vice-presidente, o gesto reforça a competitividade dos produtos brasileiros e pode abrir espaço para novas negociações.
Alckmin ressaltou ainda que a reunião entre Lula e Trump foi apenas “um primeiro passo” e que novos avanços são esperados. Ele lembrou que os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o Brasil e vem atuando como principal interlocutor nas conversas com o governo norte-americano, em especial com o secretário de Comércio, Howard Lutcnick.
Carro Sustentável impulsiona mercado
Durante visita a uma concessionária de veículos em Brasília, Alckmin também destacou os resultados do programa Carro Sustentável, lançado em julho. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de carros novos cresceram 28,2% entre 11 de julho e 30 de setembro.
O programa concede incentivos para veículos de entrada produzidos no Brasil, com requisitos de sustentabilidade, como emissão máxima de 83 gramas de CO? por quilômetro rodado, motorização flex e índice de reciclabilidade de 80%. Além do impacto ambiental, Alckmin ressaltou o caráter social da iniciativa, que estimula a produção e reduz preços ao consumidor.
Lula e Trump devem voltar a se reunir, de forma virtual ou presencial, em data ainda a ser anunciada. O compromisso foi acertado durante o encontro realizado em Nova York, há duas semanas.