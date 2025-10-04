Alckmin destaca redução de tarifas dos EUA após encontro entre Lula e Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vice-presidente diz que corte de tarifas dos EUA favorece US$ 370 mi em exportações e cita alta de 28,2% nas vendas com o Carro Sustentável

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (4), em Brasília, que os Estados Unidos reduziram tarifas sobre produtos brasileiros depois do rápido encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da ONU, em setembro.

Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, itens como madeira serrada e móveis tiveram redução significativa nas taxas de importação. Produtos que pagavam 50% de tarifa passaram a ser taxados em 10% ou 25%, dependendo da categoria. O corte, de acordo com ele, representa a exclusão de cerca de US$ 370 milhões em exportações brasileiras do chamado “tarifaço”.

A medida está vinculada à Seção 232 da Lei de Expansão Comercial dos EUA, instrumento que o país utiliza para aplicar tarifas de forma igual a todos os parceiros comerciais. Para o vice-presidente, o gesto reforça a competitividade dos produtos brasileiros e pode abrir espaço para novas negociações.

Alckmin ressaltou ainda que a reunião entre Lula e Trump foi apenas “um primeiro passo” e que novos avanços são esperados. Ele lembrou que os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o Brasil e vem atuando como principal interlocutor nas conversas com o governo norte-americano, em especial com o secretário de Comércio, Howard Lutcnick.

Carro Sustentável impulsiona mercado

Durante visita a uma concessionária de veículos em Brasília, Alckmin também destacou os resultados do programa Carro Sustentável, lançado em julho. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de carros novos cresceram 28,2% entre 11 de julho e 30 de setembro.

O programa concede incentivos para veículos de entrada produzidos no Brasil, com requisitos de sustentabilidade, como emissão máxima de 83 gramas de CO? por quilômetro rodado, motorização flex e índice de reciclabilidade de 80%. Além do impacto ambiental, Alckmin ressaltou o caráter social da iniciativa, que estimula a produção e reduz preços ao consumidor.

Lula e Trump devem voltar a se reunir, de forma virtual ou presencial, em data ainda a ser anunciada. O compromisso foi acertado durante o encontro realizado em Nova York, há duas semanas.