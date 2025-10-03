Israel diz estar se preparando para 'implementação imediata' do plano de Trump
O governo de Israel informou que continuará cooperando com os EUA para finalizar a guerra, seguindo "os princípios estabelecidos por Israel"
03/10/2025
*Com agências
Israel anunciou nesta sexta-feira (3) que está se preparando para a "implementação imediata" da primeira fase do plano de paz para a Faixa de Gaza, elaborado e proposto pelos Estados Unidos. O comunicado foi emitido pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
O governo de Israel informou que continuará cooperando com os EUA para finalizar a guerra, seguindo "os princípios estabelecidos por Israel, que são consistentes com a visão do presidente Trump".
Diante deste cenário, a agência de notícias Reuters reportou que o alto escalão político do país deu instruções diretas aos militares para reduzir a intensidade da ofensiva na Faixa de Gaza. A medida sinaliza um movimento em direção à desescalada militar em linha com a proposta diplomática americana.
PEDIDO DE PAZ DE TRUMP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia pedido que Israel parasse imediatamente sua ofensiva na Faixa de Gaza e comemorou a resposta dada pelo grupo terrorista Hamas, que aceitou devolver todos os reféns israelenses.
Em um post na rede Truth Social, Trump disse acreditar que o acordo de paz, se fechado agora, resultará não só em um cessar-fogo na guerra de Gaza, mas em paz para o Oriente Médio.
"Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez. Neste momento, é perigoso demais fazer isso. Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da paz há muito almejada no Oriente Médio", escreveu.