Israel diz estar se preparando para 'implementação imediata' do plano de Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O governo de Israel informou que continuará cooperando com os EUA para finalizar a guerra, seguindo "os princípios estabelecidos por Israel"

Clique aqui e escute a matéria

*Com agências

Israel anunciou nesta sexta-feira (3) que está se preparando para a "implementação imediata" da primeira fase do plano de paz para a Faixa de Gaza, elaborado e proposto pelos Estados Unidos. O comunicado foi emitido pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O governo de Israel informou que continuará cooperando com os EUA para finalizar a guerra, seguindo "os princípios estabelecidos por Israel, que são consistentes com a visão do presidente Trump".

Diante deste cenário, a agência de notícias Reuters reportou que o alto escalão político do país deu instruções diretas aos militares para reduzir a intensidade da ofensiva na Faixa de Gaza. A medida sinaliza um movimento em direção à desescalada militar em linha com a proposta diplomática americana.

PEDIDO DE PAZ DE TRUMP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia pedido que Israel parasse imediatamente sua ofensiva na Faixa de Gaza e comemorou a resposta dada pelo grupo terrorista Hamas, que aceitou devolver todos os reféns israelenses.

Em um post na rede Truth Social, Trump disse acreditar que o acordo de paz, se fechado agora, resultará não só em um cessar-fogo na guerra de Gaza, mas em paz para o Oriente Médio.

"Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez. Neste momento, é perigoso demais fazer isso. Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da paz há muito almejada no Oriente Médio", escreveu.