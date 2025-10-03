Prime Video libera trailer intenso da 2ª temporada de Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós
O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (2) o aguardado trailer da segunda temporada de Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós. A prévia mostra que a nova fase da trama será marcada por sexo, segredos, traições e perdas que colocam à prova o relacionamento de Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung).
Na nova leva de episódios, Ruby vive o auge de sua vida após uma noite em Oxford, mas um acontecimento inesperado na família de James muda completamente o rumo de sua história. A jovem se vê dividida entre a dor e a saudade, tentando escapar do universo de Maxton Hall, mas incapaz de esquecer o rapaz que a magoou e ainda tenta reconquistá-la.
O elenco também conta com o retorno de Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier e Eli Riccardi. A trama adapta a segunda parte da série de livros Save You, de Mona Kasten, e chega após o enorme sucesso da primeira temporada, que liderou o ranking do streaming em mais de 120 países.
Os três primeiros episódios estreiam em 7 de novembro no catálogo, com lançamentos semanais dos capítulos seguintes.