Life is Strange vai virar série live-action no Prime Video
A franquia de games Life is Strange vai ganhar uma adaptação para série live-action na Prime Video. O projeto terá roteiro e produção executiva de Charlie Covell e promete transportar para a tela a história de Max, uma estudante de fotografia que descobre ter o poder de voltar no tempo para tentar salvar a vida da melhor amiga, Chloe.
Enquanto Max explora essa habilidade, a dupla se envolve na investigação do desaparecimento de um colega, desvendando segredos sombrios da cidade e enfrentando decisões de vida ou morte que mudarão suas vidas para sempre.
A série é uma co-produção da Amazon MGM Studios com a produtora Story Kitchen, que celebrou a chance de levar o game ao streaming.
Segundo Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson, da Story Kitchen, o objetivo é transformar Life is Strange em algo mais do que apenas um jogo, trazendo a história para novos públicos de forma inédita. Charlie Covell também destacou a satisfação de trabalhar com a Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap e de poder apresentar a jornada de Max e Chloe a fãs antigos e novos.
