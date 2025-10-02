Life is Strange vai virar série live-action no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A franquia de games Life is Strange vai ganhar uma adaptação para série live-action na Prime Video. O projeto terá roteiro e produção executiva de Charlie Covell e promete transportar para a tela a história de Max, uma estudante de fotografia que descobre ter o poder de voltar no tempo para tentar salvar a vida da melhor amiga, Chloe.

Enquanto Max explora essa habilidade, a dupla se envolve na investigação do desaparecimento de um colega, desvendando segredos sombrios da cidade e enfrentando decisões de vida ou morte que mudarão suas vidas para sempre.

A série é uma co-produção da Amazon MGM Studios com a produtora Story Kitchen, que celebrou a chance de levar o game ao streaming.

Segundo Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson, da Story Kitchen, o objetivo é transformar Life is Strange em algo mais do que apenas um jogo, trazendo a história para novos públicos de forma inédita. Charlie Covell também destacou a satisfação de trabalhar com a Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap e de poder apresentar a jornada de Max e Chloe a fãs antigos e novos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br