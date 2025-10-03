Hamas aceita libertar reféns israelenses e transferir governo de Gaza conforme plano de Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo. O grupo se antecipou e declarou sua "concordância" à proposta

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou nesta sexta-feira (3) que aceita pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a libertação de reféns israelenses e a transferência da administração de Gaza. Em comunicado, a organização afirmou que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional e do compromisso com os princípios, direitos e interesses supremos do nosso povo" após "amplas consultas" com lideranças, facções palestinas e mediadores regionais.

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo.

O grupo se antecipou e declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação Israel, vivos e restos mortais conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump, mediante condições adequadas no terreno para a operação".

Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposição de entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Outro ponto ressaltado foi a disposição de abrir mão do controle direto da Faixa de Gaza.

O Hamas reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, "com base em consenso nacional palestino e apoiada por países árabes e islâmicos".

A nota também destacou que outras questões ligadas ao futuro de Gaza e aos "direitos legítimos do povo palestino" devem ser tratadas em "um quadro nacional palestino abrangente", baseado em resoluções internacionais.

O movimento afirmou valorizar "os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra contra a Faixa de Gaza".

DONALD TRUMP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todos serão tratados "de maneira justa" no acordo de paz para Gaza e agradeceu aos países que contribuíram para que a proposta fosse possível, como Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, em mensagem de vídeo publicada nesta sexta-feira.

"Este é um grande dia. Vamos ver como tudo vai acabar, ainda precisamos da palavra final e concreta, isso é muito importante" disse. "Todos os países estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e buscar a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos", acrescentou.

Trump disse estar ansioso para que os reféns voltem para suas casas e ressaltou que "este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos".

REINO UNIDO

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu para que o acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora", após o Hamas dizer que concorda em libertar os reféns israelenses. A declaração foi publicada oficialmente nesta sexta-feira.

"Agora temos a oportunidade de pôr fim aos conflitos, de os reféns regressarem a casa e de a ajuda humanitária chegar àqueles que dela tanto necessitam", afirma o texto, que menciona que a sinalização do grupo rebelde "é um avanço significativo". "Apoiamos firmemente os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que nos aproximaram mais da paz do que nunca", acrescenta

Segundo Starmer, o Reino Unido está pronto para apoiar novas negociações e trabalhar em prol de uma paz sustentável para israelenses e palestinos.

POSIÇÃO DA ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que se sente "encorajado" pela declaração do Hamas, que aceitou libertar os reféns israelenses, e pediu para que todas as partes envolvidas aproveitem a oportunidade para encerrar a guerra em Gaza, em publicação no X, nesta sexta-feira.

"Reitero meu apelo consistente por um cessar-fogo imediato e permanente, pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns e pelo acesso humanitário irrestrito", mencionou na postagem. Na ocasião, ele agradeceu a mediação feita pelo Catar e pelo Egito.

Guterres ressaltou que a ONU apoiará todos os esforços para atingir a paz "a fim de evitar ainda mais sofrimento".