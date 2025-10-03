fechar
Mundo | Notícia

Hamas aceita libertar reféns israelenses e transferir governo de Gaza conforme plano de Trump

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo. O grupo se antecipou e declarou sua "concordância" à proposta

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/10/2025 às 22:07
Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposi&ccedil;&atilde;o de entrar &quot;imediatamente, por meio dos mediadores, em negocia&ccedil;&otilde;es para discutir os detalhes&quot;
Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposição de entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes" - Al-Qassam Media/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou nesta sexta-feira (3) que aceita pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a libertação de reféns israelenses e a transferência da administração de Gaza. Em comunicado, a organização afirmou que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional e do compromisso com os princípios, direitos e interesses supremos do nosso povo" após "amplas consultas" com lideranças, facções palestinas e mediadores regionais.

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo.

O grupo se antecipou e declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação Israel, vivos e restos mortais conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump, mediante condições adequadas no terreno para a operação".

Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposição de entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Outro ponto ressaltado foi a disposição de abrir mão do controle direto da Faixa de Gaza.

O Hamas reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, "com base em consenso nacional palestino e apoiada por países árabes e islâmicos".

A nota também destacou que outras questões ligadas ao futuro de Gaza e aos "direitos legítimos do povo palestino" devem ser tratadas em "um quadro nacional palestino abrangente", baseado em resoluções internacionais.

O movimento afirmou valorizar "os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra contra a Faixa de Gaza".

DONALD TRUMP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todos serão tratados "de maneira justa" no acordo de paz para Gaza e agradeceu aos países que contribuíram para que a proposta fosse possível, como Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, em mensagem de vídeo publicada nesta sexta-feira.

"Este é um grande dia. Vamos ver como tudo vai acabar, ainda precisamos da palavra final e concreta, isso é muito importante" disse. "Todos os países estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e buscar a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos", acrescentou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Trump disse estar ansioso para que os reféns voltem para suas casas e ressaltou que "este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos".

REINO UNIDO

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu para que o acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora", após o Hamas dizer que concorda em libertar os reféns israelenses. A declaração foi publicada oficialmente nesta sexta-feira.

"Agora temos a oportunidade de pôr fim aos conflitos, de os reféns regressarem a casa e de a ajuda humanitária chegar àqueles que dela tanto necessitam", afirma o texto, que menciona que a sinalização do grupo rebelde "é um avanço significativo". "Apoiamos firmemente os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que nos aproximaram mais da paz do que nunca", acrescenta

Segundo Starmer, o Reino Unido está pronto para apoiar novas negociações e trabalhar em prol de uma paz sustentável para israelenses e palestinos.

POSIÇÃO DA ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que se sente "encorajado" pela declaração do Hamas, que aceitou libertar os reféns israelenses, e pediu para que todas as partes envolvidas aproveitem a oportunidade para encerrar a guerra em Gaza, em publicação no X, nesta sexta-feira.

"Reitero meu apelo consistente por um cessar-fogo imediato e permanente, pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns e pelo acesso humanitário irrestrito", mencionou na postagem. Na ocasião, ele agradeceu a mediação feita pelo Catar e pelo Egito.

Guterres ressaltou que a ONU apoiará todos os esforços para atingir a paz "a fim de evitar ainda mais sofrimento".

 
 

Leia também

Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza
FAIXA DE GAZA

Hamas aceita plano de Trump, concorda em libertar reféns e ceder o controle de Gaza
Ministro diz que Lula negocia encontro com Trump e fará convite pessoal para a COP 30
ENCONTRO

Ministro diz que Lula negocia encontro com Trump e fará convite pessoal para a COP 30

Compartilhe

Tags