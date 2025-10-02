Ministro diz que Lula negocia encontro com Trump e fará convite pessoal para a COP 30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo afirmou ao JC que formato da reunião está sendo discutido pelas diplomacias dos dois países

Clique aqui e escute a matéria

A reunião entre o presidente Lula (PT) e o presidente norte-americano Donald Trump está em fase de negociação, segundo informou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

Em entrevista ao Jornal do Commercio na última quarta-feira (1º), durante participação na abertura da Caatinga Climate Week, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Macêdo afirmou que o encontro está sendo tratado pelas diplomacias dos dois países.

"Essa reunião não foi marcada ainda. Ela está sendo tratada pelas diplomacias dos dois países, que têm larga experiência de diálogo democrático. Está se decidindo se ela vai ser presencial, por telefone ou virtual", declarou o ministro ao JC.

"Estamos falando de duas grandes democracias do planeta: a democracia do Norte, que é os Estados Unidos, e a democracia do Sul, que é o Brasil. É importante que as coisas aconteçam de forma natural, de diálogo, para que sejam discutidos temas como a comercialização entre os dois países e o fortalecimento da democracia", acrescentou.

Questionado sobre as pautas que poderiam estar na mesa, o ministro citou dois eixos principais. "O clima deve ser abordado, assim como a necessidade de que haja uma regulamentação sobre a internet, especialmente no combate às fake news. Os crimes cometidos na internet precisam ter a mesma punição que aqueles cometidos na vida real, respeitando a democracia e o direito das pessoas de se expressarem livremente. Acho que são temas importantes que podem ser discutidos nesse encontro”, afirmou.

Lula convidará Trump pessoalmente para a COP 30



O ministro acrescentou que, no encontro, Lula deverá convidar Trump pessoalmente para participar da COP 30, conferência climática da ONU que será realizada em novembro, em Belém, no Pará, embora a diplomacia brasileira já tenha enviado convite formal ao governo norte-americano.

Ao ser questionado se acredita na presença de Donald Trump na conferência climática, Márcio Macedo foi cauteloso. “Não sei se ele virá. Acho uma pena os Estados Unidos estarem fora da COP 30, porque é o evento mais importante do mundo sobre clima e meio ambiente, justamente no momento em que a ciência aponta para consequências drásticas do aquecimento global”, disse.

O ministro lembrou que os impactos da crise climática já são sentidos no cotidiano. “Vivenciamos enchentes, secas exageradas e tufões, eventos climáticos provocados pela ação humana. Isso já é uma realidade que se impõe. Negar isso é negar a ciência, negar a realidade e o objetivo”, avaliou.

No mês passado, o presidente Donald Trump afirmou, durante discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, que as mudanças climáticas são "a maior mentira" do mundo.



Macedo defendeu que os Estados Unidos revejam sua posição sobre o tema. “Espero que os Estados Unidos, como política de Estado, possam voltar a se somar ao resto do mundo na busca por alternativas e ações concretas para enfrentar as mudanças climáticas".

Haddad confirma tratativas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2) que ainda não há data para uma conversa entre o presidente Lula e Donald Trump, mas confirmou que tratativas estão sendo feitas.

"Não tenho informação ainda de data. Mas as tratativas estão sendo feitas", afirmou Haddad em conversa com jornalistas na portaria do ministério.

Segundo ele, quem está em contato direto com autoridades norte-americanas são os ministros da Indústria e Comércio, vice-presidente Geraldo Alckmin, e de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Haddad declarou que fará uma viagem a Washington nas próximas semanas e que esta também será uma "oportunidade de conversar". Ele viaja para os Estados Unidos entre os dias 13 e 17 de outubro para participar em Washington das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de reuniões do G20.