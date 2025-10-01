Shutdown nos EUA pode afetar emissão de vistos no Brasil, alerta embaixada americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paralisação orçamentária do governo norte-americano já impacta serviços e pode suspender atendimentos consulares por tempo indeterminado

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou nesta quarta-feira (1º) que os serviços de emissão de vistos e passaportes poderão ser afetados devido ao shutdown — paralisação parcial do governo americano provocada pela falta de aprovação do orçamento no Congresso.

Segundo comunicado oficial, os atendimentos já agendados seguem mantidos por enquanto, mas poderão ser suspensos a depender da evolução do cenário. “Os serviços continuarão enquanto a situação permitir”, diz a nota publicada nos canais oficiais da embaixada e dos consulados no país.



Devido à paralisação orçamentária, esta conta do X não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA… pic.twitter.com/GMqYStilZc — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) October 1, 2025

O que é o shutdown e por que ele ocorre

O shutdown ocorre quando o Congresso dos Estados Unidos não aprova o orçamento anual ou um crédito temporário para manter os serviços públicos em funcionamento. Como o ano fiscal americano começa em 1º de outubro, a falta de consenso entre parlamentares leva à suspensão de diversas atividades governamentais.

Estima-se que cerca de 750 mil servidores estejam afastados sem pagamento, e que o prejuízo diário da paralisação chegue a US$ 400 milhões. Embora serviços considerados essenciais sigam ativos, áreas como turismo, atendimento ao público e emissão de documentos ficam vulneráveis — inclusive fora do território americano, como é o caso dos consulados e embaixadas.



Perfis nas redes sociais também estão suspensos

Além dos serviços consulares, a Embaixada e os consulados dos EUA no Brasil suspenderam temporariamente as postagens nas redes sociais, como X (antigo Twitter) e Instagram. Os perfis permanecerão inativos, com exceção de comunicados urgentes de segurança.

A medida segue o que já foi adotado por outras instituições federais nos Estados Unidos, como a Força Aérea e a Casa Branca, que também reduziram ou suspenderam atividades públicas.

Orientação a brasileiros e incertezas no cenário político

A continuidade dos serviços depende da duração do impasse político em Washington. Até o momento, o governo do ex-presidente Donald Trump responsabiliza os democratas pela paralisação.

Enquanto isso, brasileiros com viagens marcadas ou com processos de solicitação de visto em andamento devem ficar atentos aos canais oficiais da Embaixada dos EUA para novas atualizações.



