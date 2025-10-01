fechar
Turismo de Valor | Notícia

Shutdown nos EUA pode afetar emissão de vistos no Brasil, alerta embaixada americana

Paralisação orçamentária do governo norte-americano já impacta serviços e pode suspender atendimentos consulares por tempo indeterminado

Por JC Publicado em 01/10/2025 às 17:48
Paralisa&ccedil;&atilde;o or&ccedil;ament&aacute;ria j&aacute; impacta servi&ccedil;os consulares e redes sociais
Paralisação orçamentária já impacta serviços consulares e redes sociais - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou nesta quarta-feira (1º) que os serviços de emissão de vistos e passaportes poderão ser afetados devido ao shutdown — paralisação parcial do governo americano provocada pela falta de aprovação do orçamento no Congresso.

Segundo comunicado oficial, os atendimentos já agendados seguem mantidos por enquanto, mas poderão ser suspensos a depender da evolução do cenário. “Os serviços continuarão enquanto a situação permitir”, diz a nota publicada nos canais oficiais da embaixada e dos consulados no país.

O que é o shutdown e por que ele ocorre

O shutdown ocorre quando o Congresso dos Estados Unidos não aprova o orçamento anual ou um crédito temporário para manter os serviços públicos em funcionamento. Como o ano fiscal americano começa em 1º de outubro, a falta de consenso entre parlamentares leva à suspensão de diversas atividades governamentais.

Estima-se que cerca de 750 mil servidores estejam afastados sem pagamento, e que o prejuízo diário da paralisação chegue a US$ 400 milhões. Embora serviços considerados essenciais sigam ativos, áreas como turismo, atendimento ao público e emissão de documentos ficam vulneráveis — inclusive fora do território americano, como é o caso dos consulados e embaixadas.

Perfis nas redes sociais também estão suspensos

Além dos serviços consulares, a Embaixada e os consulados dos EUA no Brasil suspenderam temporariamente as postagens nas redes sociais, como X (antigo Twitter) e Instagram. Os perfis permanecerão inativos, com exceção de comunicados urgentes de segurança.

A medida segue o que já foi adotado por outras instituições federais nos Estados Unidos, como a Força Aérea e a Casa Branca, que também reduziram ou suspenderam atividades públicas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Orientação a brasileiros e incertezas no cenário político

A continuidade dos serviços depende da duração do impasse político em Washington. Até o momento, o governo do ex-presidente Donald Trump responsabiliza os democratas pela paralisação.

Enquanto isso, brasileiros com viagens marcadas ou com processos de solicitação de visto em andamento devem ficar atentos aos canais oficiais da Embaixada dos EUA para novas atualizações.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Shutdown nos EUA: governo entra em paralisação e milhares de servidores são afetados
Crise nos Estados Unidos

Shutdown nos EUA: governo entra em paralisação e milhares de servidores são afetados
EUA apresentam plano de paz para Gaza com conselho sob comando de Trump
ISRAEL X HAMAS

EUA apresentam plano de paz para Gaza com conselho sob comando de Trump

Compartilhe

Tags