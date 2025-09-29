EUA apresentam plano de paz para Gaza com conselho sob comando de Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

EUA trabalhariam com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização temporária (ISF, na sigla em inglês)

Clique aqui e escute a matéria

A Casa Branca divulgou, na tarde desta segunda-feira (29) um plano abrangente do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar o conflito em Gaza, após o republicano se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Pelo plano, Gaza seria uma zona "desradicalizada" e livre de terrorismo e, se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminaria imediatamente.

"As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para preparar a libertação dos reféns. Durante esse tempo, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e escalonada".

Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente o acordo, todos os reféns, vivos e falecidos, seriam devolvidos e, para cada refém israelense cujos restos mortais forem devolvidos, Israel liberará os restos mortais de 15 pessoas de Gaza, diz a Casa Branca.

Além disso, toda a ajuda humanitária seria imediatamente enviada para a Faixa de Gaza através das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de nenhuma forma a qualquer uma das partes.

O comitê seria composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e fiscalização por um novo corpo internacional de transição, chamado de "Conselho de Paz", que seria liderado e presidido por Donald Trump e outros chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

"Um plano de desenvolvimento econômico de Trump para reconstruir e energizar Gaza será criado convocando um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas e prósperas no Oriente Médio", acrescentou o governo americano.

Além disso, após as trocas de reféns, os membros do Hamas que se comprometessem com a coexistência pacífica e a desativação de suas armas receberiam anistia. Membros do Hamas que desejassem deixar Gaza teriam passagem segura para países receptores, segundo a Casa Branca.

Os EUA trabalhariam com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização temporária (ISF, na sigla em inglês) imediatamente em Gaza. A Casa Branca também informou que Israel não ocuparia nem anexaria o enclave. "Na prática, a IDF entregará progressivamente o território de Gaza que ocupa para a ISF", pontuou.

O governo Trump se comprometeria ainda em criar um diálogo entre Israel e os palestinos para concordar com um horizonte político para a coexistência pacífica e próspera.

DONALD TRUMP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o grupo rebelde Hamas é o único que ainda precisa aceitar o acordo que pode colocar fim na guerra em Gaza e que todos os outros envolvidos já apoiaram a proposta. O comentário foi feito durante coletiva de imprensa, após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O republicano enfatizou que alguns países árabes e muçulmanos foram designados para "lidar com o Hamas". Se esses países não conseguirem lidar com o grupo, "Israel terá o total apoio dos EUA para destruí-lo", disse Trump.

Trump explicou que as tropas israelenses serão retiradas em fases e que "é hora de trazer os reféns de volta". "Israel tem sorte de ter Netanyahu. Nenhum presidente dos EUA foi tão amigo do líder de Israel como eu sou", mencionou. "O que o futuro para a Palestina, não sabemos", disse.

PAÍSES ÁRABES

Os ministros das Relações Exteriores do Catar, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), da Indonésia, do Paquistão, da Turquia, da Arábia Saudita e do Egito saudaram a liderança do presidente dos EUA, Donald Trump, pelos esforços para acabar com a guerra em Gaza, em declaração conjunta publicada nesta segunda-feira. O texto ressalta a confiança dos países na capacidade do republicano encontrar um caminho para a paz.

"Eles enfatizam a importância da parceria com os Estados Unidos na garantia da paz na região. Nesse sentido, os ministros saúdam o anúncio do presidente Trump sobre sua proposta para acabar com a guerra, reconstruir Gaza, prevenir o deslocamento do povo palestino e avançar em direção a uma paz abrangente, bem como seu anúncio de que não permitirá a anexação da Cisjordânia", acrescenta.

De acordo com o comunicado, os ministros dos países afirmam prontidão para se engajar de forma positiva e construtiva com os Estados Unidos e as partes envolvidas para finalizar o acordo e garantir sua implementação, de maneira que assegure paz, segurança e estabilidade para os povos da região.

Ainda, o texto ressalta que os representantes reafirmam o compromisso conjunto de trabalhar com os americanos para acabar com a guerra em Gaza por meio de um acordo abrangente que assegure a entrega irrestrita de ajuda humanitária suficiente a Gaza, sem deslocamento dos palestinos, a libertação de reféns, um mecanismo de segurança que garanta a segurança de todos os lados, a retirada completa de Israel, a reconstrução de Gaza e a criação de um caminho para uma paz justa com base na solução de dois Estados.

EUROPA

Parte integrante do plano de Trump, Tony Blair vê 'melhor chance' de encerrar guerra em Gaza

O ex-primeiro ministro britânico Tony Blair disse, em nota, que o plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra entre Israel e Palestina é a "melhor chance" de acabar com o conflito.

Blair foi indicado pelo governo Trump como um dos possíveis membros do "Conselho de Paz", corpo internacional de transição que seria liderado e presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e outros chefes de Estado.

"O plano, caso aprovado, pode acabar com a guerra e trazer alívio imediato para Gaza e a chance de um futuro melhor para os seus cidadãos, enquanto garante segurança absoluta para Israel e a libertação de todos os reféns", disse Blair.

O presidente da França, Emmanuel Macron, celebrou o plano para encerrar a guerra em Gaza. "Eu espero que Israel se comprometa totalmente com a proposta. O Hamas não tem escolha a não ser soltar imediatamente os reféns e seguir o plano", disse o líder francês em uma publicação na rede social X.

"Estes elementos devem abrir caminho para uma discussão profunda com todos os parceiros para construir uma paz duradoura na região, baseada na solução de dois estados e nos princípios apoiados pelos 142 países membros da ONU", continuou Macron.

O governo da Alemanha apoiou o plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza, segundo nota do Ministro de Relações Exteriores, Johann Wadephul. "Finalmente, há esperança para israelenses e palestinos de que esta guerra possa acabar em breve."

"Este acordo pode abrir caminho para um processo de reconciliação mais amplo no Oriente Médio", afirma Wadephul, que informou que viajará para a região no próximo fim de semana para trabalhar no plano de paz. Ele agradece ao presidente dos EUA, Donald Trump, e aos países árabes que estão trabalhando para garantir a paz. A nota diz, ainda, que o Hamas não deve desperdiçar a chance de encerrar o conflito.