Tem um samba clássico do genial Lupicínio Rodrigues que começa assim: "Eu sabia que você um dia me procuraria em busca de paz." E termina com um belo verso: "E agora que não mais encanta procura imitar a planta, as plantas que morrem de pé."

De vez em quando, canto essa música no banheiro. E em alguns dos momentos de meus tumultuados relacionamentos amorosos e fracassados, terminam com elas querendo imitar as plantas que morrem de pé. Mas embora com o coração partido ou despedaçado, tento dar a volta por cima porque homem que é homem faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou - conselho de Lupicínio.

Me lembrei do grande compositor gaúcho agora. Eu sabia que o ciclotímico Donald Trump, (primo legítimo de Simão Bacamarte), que prometeu acabar com a Guerra da Ucrânia com a Rússia em duas semanas depois da sua posse e não cumpriu a promessa, que bombardeou o Irã com ogivas nucleares, sem aviso prévio, que apoia o genocídio dos palestinos, que mete o dedo na cara do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em plena Casa Branca e humilhou Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, com mentiras cabulosas, que sancionou a esposa do Ministro Alexandre de Moraes, bloqueando seus bens nos Estados Unidos, atitude digna de cafajeste. Mas eu sabia, repito, que ele ia amarelar e jogar a toalha diante de Lula porque ele, Trump, é bilionário nascido e criado nos ambientes de luxo e prazer. E Lula foi nascido e criado entre os espinhos dos xique-xiques, palmas e mandacarus; em longa viagem de pau-de-arara, com a mãe esquálida e irmãos raquíticos, fugindo da seca nordestina em busca de melhores dias em São Paulo. Que lutou a mocidade inteira nos sindicatos do ABC paulista, cumpriu cadeia injusta por motivo político e chegou três vezes à Presidência da República através de votação popular. Com extraordinária capacidade de negociar e acordar, não vai pedir arrego a quem trata imigrantes como bandidos e diz que paracetamol causa autismo em mulher grávida, sem qualquer comprovação científica, parafraseando seu amigo o capitão imbrochável, segundo o qual quem tomasse vacina contra Covid virava jacaré. Depois do discurso impecável de Lula na ONU, redigido por Mauro Vieira, Trump veio com químicas. Será mesmo? Se for verdade, vitória de Lula. Simpatia é quase amor.

Arthur Carvalho - Advogado e jornalista.



