MEC abre consulta pública sobre uso responsável da Inteligência Artificial na educação
Podem participar educadores, estudantes, famílias, gestores, pesquisadores, desenvolvedores e demais cidadãos interessados no tema
O uso da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de estudos tem crescido entre os alunos brasileiros. No entanto, ainda há pouca mediação por parte de professores, pais e especialistas no que diz respeito à orientação para o uso dessa tecnologia.
Nesta quarta-feira (8), o Ministério da Educação (MEC) publicou um aviso de consulta pública para coleta de contribuições e sugestões da sociedade civil, que auxiliarão na construção do referencial para o desenvolvimento e uso responsáveis da IA na educação.
Podem participar educadores, estudantes, famílias, gestores, pesquisadores, desenvolvedores e demais cidadãos interessados no tema.
Segundo o MEC, as contribuições serão organizadas em torno de temas como: proteção de dados; combate a vieses algorítmicos; direitos autorais e integridade acadêmica; critérios de transparência; protocolos de uso por faixa etária; formação docente; acessibilidade e infraestrutura.
O referencial definirá fundamentos e salvaguardas para que a tecnologia seja uma aliada da aprendizagem, e não uma ameaça aos processos educacionais. Entre as diretrizes, estarão medidas como:
- supervisão humana significativa em todas as etapas;
- alinhamento às finalidades pedagógicas;
- transparência e explicabilidade dos sistemas;
- governança e segurança de dados com avaliação de impacto algorítmico;
- compras públicas responsáveis;
- e formação continuada de professores e gestores.
A consulta ficará aberta de 10 a 29 de outubro, na plataforma Brasil Participativo.
Pesquisa da TIC aponta para o uso crescente de IA nas tarefas e pesquisas escolares
Sete em cada dez estudantes brasileiros do Ensino Médio, usuários da internet, já recorrem a ferramentas de inteligência artificial generativa — como ChatGPT, Copilot e Gemini — para realizar pesquisas e tarefas escolares.
Os dados são da 15ª edição da TIC Educação, pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), divulgada em 16 de setembro.
O levantamento, realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostra que apenas 32% dos estudantes dizem ter recebido orientação nas escolas sobre como utilizar essas tecnologias.
Ainda que em menor escala, o uso de IA generativa também aparece entre alunos dos anos iniciais (15%) e finais (39%) do Ensino Fundamental. Considerando o conjunto de estudantes usuários de internet dos ensinos Fundamental e Médio, a proporção atinge 37%.
Entre eles, apenas 19% afirmam ter sido instruídos por professores sobre como aplicar a tecnologia em atividades de aprendizagem.
*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC