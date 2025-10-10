fechar
Enem e Educação | Notícia

Governo de PE suspende Concurso Unificado para incluir cotas raciais de 30% em novo projeto de lei

Inscrições para o CPU-PE estão temporariamente paralisadas; gestão estadual pede urgência para tentar manter a realização das provas em dezembro.

Por Túlio Feitosa Publicado em 10/10/2025 às 18:20
O Palácio do Campo das Princesas, sede administrativa do poder executivo do estado de Pernambuco
O Palácio do Campo das Princesas, sede administrativa do poder executivo do estado de Pernambuco - Yacy Ribeiro/Secom

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco suspendeu temporariamente, nesta sexta-feira (10), as inscrições para o recém-lançado Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE).

A medida foi tomada para adequar o edital a um novo Projeto de Lei (PL), enviado no mesmo dia à Assembleia Legislativa (Alepe), que institui um sistema de cotas raciais de 30% nos certames do Estado.

A gestão estadual informou que os candidatos que já realizaram a inscrição não serão prejudicados e que a participação deles no concurso está garantida.

O tema foi abordado pela própria reportagem do Jornal do Commercio, que apontou a presença de cotas apenas para Pessoas Com Deficiência (PCD), cumprindo a Lei Estadual nº 14.538/2011. A lei estabelece a reserva de 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas por Cargo/Área/Especialidade/Qualificação/Localidade de Lotação, garantindo-se o mínimo de uma vaga, desde que o total de vagas seja superior a 1.

Leia Também

O Projeto de Lei das Cotas

O PL enviado à Alepe propõe a reserva de 30% das vagas em todos os concursos públicos e seleções simplificadas do Poder Executivo Estadual. A distribuição será da seguinte forma:

  • 25% para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas;
  • 3% para indígenas;
  • 2% para quilombolas.

"Estamos encaminhando esse Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa que vai garantir cotas raciais em concursos públicos e, com isso, mais inclusão", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O PL proposto segue o mesmo exemplo dos 30% de vagas distribuídas citadas na lei de nº 15.142/2025, que se aplica a órgãos federais e empresas estatais.

Novos prazos

A governadora pediu que a Alepe tramite o texto com a "maior urgência possível". A intenção do governo é reabrir as inscrições e realizar as provas do Concurso Unificado ainda em dezembro, como previsto inicialmente.

Um novo cronograma, com as novas datas de inscrição e de realização das provas, será divulgado "em momento oportuno", após a tramitação do projeto de lei na Assembleia.

O CPU-PE oferece 460 vagas para nove órgãos do Estado, em cargos de níveis médio e superior.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Bônus de Desempenho: Profissionais da Educação já podem consultar os valores do BDE 2025; veja como acessar
BÔNUS

Bônus de Desempenho: Profissionais da Educação já podem consultar os valores do BDE 2025; veja como acessar
Sem cotas raciais, concurso do Governo de Pernambuco reserva vagas apenas para PCD
COTAS

Sem cotas raciais, concurso do Governo de Pernambuco reserva vagas apenas para PCD

Compartilhe

Tags