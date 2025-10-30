Após sanção de lei de cotas, Pernambuco reabre inscrições do Concurso Público Unificado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, estão sendo ofertadas 462 vagas distribuídas entre nove órgãos estaduais, para cargos ou especialidades de níveis médio e superior

Após a sanção da lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos e seleções simplificadas do Estado para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, o Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (30), a reabertura das inscrições para o Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE).

De acordo com nova legislação, que altera o Estatuto da Igualdade Racial do Estado, ficou estabelecido a seguinte distribuição:25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 3% das vagas para indígenas; 2% das vagas para quilombolas.

Com o novo cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de novembro, enquanto as provas ocorrerão em 18 e 25 de janeiro de 2026.

Ao todo, estão sendo ofertadas 462 vagas distribuídas entre nove órgãos estaduais, para cargos ou especialidades de níveis médio e superior. Além disso, houve o acréscimo de duas vagas para o cargo de Gestor Governamental – Controle Interno.

Distribuição dos blocos e cotas

De acordo com a secretária de Administração, Ana Maraíza, os cargos continuam organizados em três blocos:

Bloco 1: Formação específica de nível superior;

Bloco 2: Qualquer área de formação de nível superior;

Bloco 3: Formação de nível médio.

“Cada grupo terá seu dia e turno exclusivo para realização das provas, permitindo que o candidato concorra a até três cargos, um em cada bloco”, explicou a secretária.

As provas serão aplicadas nas cidades de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro, ficando a critério do candidato escolher onde realizará o exame.