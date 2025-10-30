Após sanção de lei de cotas, Pernambuco reabre inscrições do Concurso Público Unificado
Ao todo, estão sendo ofertadas 462 vagas distribuídas entre nove órgãos estaduais, para cargos ou especialidades de níveis médio e superior
Após a sanção da lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos e seleções simplificadas do Estado para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, o Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (30), a reabertura das inscrições para o Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE).
De acordo com nova legislação, que altera o Estatuto da Igualdade Racial do Estado, ficou estabelecido a seguinte distribuição:25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 3% das vagas para indígenas; 2% das vagas para quilombolas.
Com o novo cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de novembro, enquanto as provas ocorrerão em 18 e 25 de janeiro de 2026.
Ao todo, estão sendo ofertadas 462 vagas distribuídas entre nove órgãos estaduais, para cargos ou especialidades de níveis médio e superior. Além disso, houve o acréscimo de duas vagas para o cargo de Gestor Governamental – Controle Interno.
Distribuição dos blocos e cotas
De acordo com a secretária de Administração, Ana Maraíza, os cargos continuam organizados em três blocos:
- Bloco 1: Formação específica de nível superior;
- Bloco 2: Qualquer área de formação de nível superior;
- Bloco 3: Formação de nível médio.
“Cada grupo terá seu dia e turno exclusivo para realização das provas, permitindo que o candidato concorra a até três cargos, um em cada bloco”, explicou a secretária.
As provas serão aplicadas nas cidades de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro, ficando a critério do candidato escolher onde realizará o exame.