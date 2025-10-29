"O Rio de Janeiro perdeu o controle", diz Ricardo Paes Barreto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governador em exercício e presidente do TJPE também falou à Rádio Jornal sobre gestão financeira e obras estruturais no Estado de Pernambuco

Durante entrevista à Rádio Jornal, o governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, ressaltou a importância da atuação conjunta entre Judiciário, Executivo e forças policiais.

“Em Pernambuco, nós temos nos preocupado muito com a questão da segurança. Há um pacto feito pela segurança, no qual, nos últimos anos, tivemos uma redução enorme. Cerca de 30% dos crimes contra o patrimônio e 12% dos crimes contra a vida”, afirmou.

Situação do Rio de Janeiro

Ao ser perguntado sobre a crise de segurança no Rio de Janeiro, Ricardo Paes Barreto afirmou que o estado perdeu o controle e defendeu que Pernambuco se mantém estável graças ao funcionamento do sistema de justiça.

“Pernambuco ainda é uma ilha, embora reconheça que nós temos nossos problemas. Mas, em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós somos uma ilha aqui. É por isso: o sistema funciona. O Rio de Janeiro perdeu o controle.”

O governador em exercício também criticou a escalada de violência e a falta de efetividade do sistema penal diante da reincidência de criminosos. Para ele, a situação revela a urgência de políticas mais firmes na área da segurança pública.

“Não se justifica em canto nenhum do mundo uma guerra como a que está acontecendo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco essas pessoas estarão na rua de novo, cometendo o mesmo tipo de delito e levando o pavor à sociedade.”

Datafolha: 57% dos pernambucanos aprovam o trabalho da governadora Raquel Lyra e 39%, reprovam

Datafolha: 57% dos pernambucanos aprovam o trabalho da governadora Raquel Lyra e 39%, reprovam Após mais de 12 horas de bloqueios, Rio volta ao Estágio 1 e tem todas as vias liberadas Leia Também

Juízes sem rosto e combate ao crime organizado

Ele destacou ainda a criação da primeira vara de combate ao crime organizado do Estado. Barreto contou que serão três “juízes sem rosto”, ou seja, magistrados cuja identidade será mantida em sigilo. Para ele, ataques a juízes são fáceis de acontecer e que essas pessoas precisam ser protegidas.

Ao explicar o funcionamento da nova vara de combate ao crime organizado, o presidente do TJPE lembrou que o modelo foi inspirado em experiências internacionais, mas adaptado à realidade local.

“Então, é um termo que foi utilizado no Peru, naquela época que o país caiu em desgraça, que perdeu o controle da segurança pública. Só que lá no Peru criaram juízes encapuzados, aqui não. Os juízes não usam capuz. Têm o poder do Estado para combater, na medida do necessário, os abusos do crime organizado, que são muito fortes.”

Déficit financeiro



Ao falar sobre a administração do Tribunal de Justiça, Ricardo Paes Barreto destacou o equilíbrio financeiro e a eficiência da gestão.

Ele contou que a equipe conseguiu zerar todo o déficit financeiro que o tribunal tinha, cortando despesas desnecessárias, principalmente com locações. Além disso, houve a recuperação de ativos, renovação da frota de veículos e a recuperação patrimonial.

“Graças a Deus, nós não precisaremos pedir nenhum reforço de orçamento ao Executivo. O que nós recebemos é suficiente para custear as nossas despesas.”

Governador em exercício destacou avanços em segurança pública, obras estruturais e equilíbrio financeiro do TJPE - Artur Borba/JC Imagem

Agenda do governador

Durante os dias em que esteve no comando do Executivo, Ricardo Paes Barreto manteve a agenda da governadora Raquel Lyra e visitou obras estruturais em várias regiões do Estado.

“Não cancelei nada, porque são muitos equipamentos que precisam ser entregues e, se a gente corta um dia, atrapalha tudo. Fui com toda a equipe para a Mata Sul. A previsão é que rodovias como a PE-60 estejam totalmente recuperadas até o final do ano.”

O governador em exercício também acompanhou a ampliação do Aeroporto de Caruaru, que passará a ter 2.250 metros de pista, a fim de receber aeronaves tipo Airbus 320 e Boeing 737. Ele também conta que o aeródromo fará voos para Brasília e São Paulo.

Judiciário deve estar mais próximo da sociedade

Ao comentar o papel do Judiciário, Ricardo Paes Barreto defendeu que o tribunal precisa se aproximar da população e atuar de forma mais acessível e dialogada.

Ele afirmou que o poder deve estar presente nas comunidades, contribuindo para resolver conflitos e fortalecer a confiança social, sem se limitar às decisões processuais. Para ele, essa tem sido uma das marcas da sua gestão à frente do TJPE. “Eu digo sempre: desencastelar.”

Ricardo Paes Barreto destacou o orgulho de representar Pernambuco e afirmou que exercer o comando do Estado foi uma experiência marcante. O magistrado ressaltou sua ligação afetiva com o território e o povo pernambucano, dizendo que sempre busca valorizar a cultura e os símbolos locais em sua gestão e nas ações do Tribunal de Justiça.

Escute a entrevista na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-ricardo-paes-barreto-governador-de-pernambuco-em-exercicio-e-presidente-do-tjpe-29-10/" target="_blank">ENTREVISTA RICARDO PAES BARRETO - GOVERNADOR DE PERNAMBUCO EM EXERCÍCIO E PRESIDENTE DO TJPE 29 10</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Saiba como se inscrever na newsletter JC