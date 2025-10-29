fechar
Política | Notícia

Datafolha: 57% dos pernambucanos aprovam o trabalho da governadora Raquel Lyra e 39%, reprovam

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) também mostra que 36% dos entrevistados avaliam a gestão como Ótima ou Boa; 24% acham Ruim ou Péssima

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 10:06 | Atualizado em 29/10/2025 às 10:15
A governadora Raquel Lyra
A governadora Raquel Lyra - Miva Filho/Secom

O trabalho da governadora Raquel Lyra (PSD) é aprovado por 57% dos eleitores de Pernambuco e reprovado por 39%, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29). Outros 4% não souberam responder.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru, e foi a campo entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, em 43 municípios de Pernambuco, com um total de 1.022 entrevistas presenciais. A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.

Veja os números:

  • Aprovação: 57%
  • Reprovação: 39%
  • Não souberam responder: 4%

Avaliação do Governo

O Datafolha também pediu aos eleitores que classificassem a gestão de Raquel Lyra. Os resultados mostram um equilíbrio positivo:

  • Ótimo ou Bom: 36%
  • Regular: 37%
  • Ruim ou Péssimo: 24%
  • Não souberam/Não opinaram: 3%

Os dados do pesquisa revelam uma diferença regional marcante na avaliação da gestão, fator que deve ser crucial na eleição do ano que vem.

A aprovação do trabalho da governadora é significativamente maior no Interior do estado, alcançando 62%. A desaprovação nessa região fica em apenas 33%.

Na Região Metropolitana do Recife, a aprovação cai para 41%, e a reprovação se torna mais expressiva, chegando a 55%.

A mesma pesquisa Datafolha mostrou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 52% das intenções de voto para o governo do estado em 2026, contra 30% de Raquel Lyra.

