Datafolha: 57% dos pernambucanos aprovam o trabalho da governadora Raquel Lyra e 39%, reprovam
Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) também mostra que 36% dos entrevistados avaliam a gestão como Ótima ou Boa; 24% acham Ruim ou Péssima
Por
JC
Publicado em 29/10/2025 às 10:06
| Atualizado em 29/10/2025 às 10:15
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O trabalho da governadora Raquel Lyra (PSD) é aprovado por 57% dos eleitores de Pernambuco e reprovado por 39%, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29). Outros 4% não souberam responder.
A pesquisa Datafolha foi encomendada pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru, e foi a campo entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, em 43 municípios de Pernambuco, com um total de 1.022 entrevistas presenciais. A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.
Veja os números:
- Aprovação: 57%
- Reprovação: 39%
- Não souberam responder: 4%
Avaliação do Governo
O Datafolha também pediu aos eleitores que classificassem a gestão de Raquel Lyra. Os resultados mostram um equilíbrio positivo:
- Ótimo ou Bom: 36%
- Regular: 37%
- Ruim ou Péssimo: 24%
- Não souberam/Não opinaram: 3%
Os dados do pesquisa revelam uma diferença regional marcante na avaliação da gestão, fator que deve ser crucial na eleição do ano que vem.
A aprovação do trabalho da governadora é significativamente maior no Interior do estado, alcançando 62%. A desaprovação nessa região fica em apenas 33%.
Na Região Metropolitana do Recife, a aprovação cai para 41%, e a reprovação se torna mais expressiva, chegando a 55%.
A mesma pesquisa Datafolha mostrou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 52% das intenções de voto para o governo do estado em 2026, contra 30% de Raquel Lyra.