Política | Notícia

Datafolha: João Campos tem 52% contra 30% de Raquel Lyra na disputa pelo Governo de PE

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) também mostra liderança de João Campos em eventual segundo turno; na espontânea, há empate

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 7:46 | Atualizado em 29/10/2025 às 8:15
João Campos e Raquel Lyra
João Campos e Raquel Lyra - Colagem - Rodolfo Loepert/Yacy Ribeiro



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29) aponta o prefeito do Recife, João Campos (PSB), liderando a disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026, com 52% das intenções de voto no cenário estimulado. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece em segundo lugar, com 30%. O levantamento foi encomendado pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru.

A pesquisa foi a campo entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, e ouviu 1.022 eleitores de 43 municípios pernambucanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Os demais nomes testados no primeiro cenário registraram percentuais menores: o vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) tem 4%, seguido pelo ex-ministro Gilson Machado (PL), com 3%, e pelo ex-vereador do Recife Ivan Moraes (PSOL) com 1%. Eduardo e Gilson, contudo, devem disputar o Legislativo, e não o governo do estado.

Veja os números:

  • João Campos (PSB): 52%
  • Raquel Lyra (PSD): 30%
  • Eduardo Moura (Novo): 4%
  • Gilson Machado (PL): 3%
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não opinou: 2%

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes, a pesquisa Datafolha indica que João Campos ampliaria sua vantagem e venceria a governadora Raquel Lyra por uma diferença de 23 pontos percentuais. Veja os números:

  • João Campos (PSB): 58%
  • Raquel Lyra (PSD): 35%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe/Não opinou: 1%

Outros Cenários

O instituto também testou as intenções de voto em primeiro turno num cenário sem a presença de Gilson Machado. A ausência do ex-ministro não altera significativamente a dinâmica da disputa, com João Campos mantendo a ampla vantagem sobre a atual governadora.

  • João Campos (PSB): 53%
  • Raquel Lyra (PSD): 31%
  • Eduardo Moura (Novo): 4%
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não opinou: 2%

Pesquisa espontânea mostra cenário equilibrado

Quando os eleitores são questionados sem a apresentação de uma lista prévia de nomes, o cenário se torna de empate técnico entre o prefeito do Recife e a governadora do estado.

Chama a atenção o alto percentual de eleitores que não souberam ou não opinaram (36%). A pesquisa espontânea revela o seguinte panorama:

  • João Campos (PSB): 23%
  • Raquel Lyra (PSD): 23%
  • Atual governadora (sem citar o nome): 3%
  • "Filho de Eduardo Campos": 2%
  • Eduardo Campos: 1%
  • Eduardo Moura (Novo): 1%
  • Outras respostas: 5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7%
  • Não sabe: 36%

 

