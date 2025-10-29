Datafolha: João Campos tem 52% contra 30% de Raquel Lyra na disputa pelo Governo de PE
Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) também mostra liderança de João Campos em eventual segundo turno; na espontânea, há empate
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29) aponta o prefeito do Recife, João Campos (PSB), liderando a disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026, com 52% das intenções de voto no cenário estimulado. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece em segundo lugar, com 30%. O levantamento foi encomendado pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru.
A pesquisa foi a campo entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, e ouviu 1.022 eleitores de 43 municípios pernambucanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Os demais nomes testados no primeiro cenário registraram percentuais menores: o vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) tem 4%, seguido pelo ex-ministro Gilson Machado (PL), com 3%, e pelo ex-vereador do Recife Ivan Moraes (PSOL) com 1%. Eduardo e Gilson, contudo, devem disputar o Legislativo, e não o governo do estado.
Veja os números:
- João Campos (PSB): 52%
- Raquel Lyra (PSD): 30%
- Eduardo Moura (Novo): 4%
- Gilson Machado (PL): 3%
- Ivan Moraes (PSOL): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não opinou: 2%
Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes, a pesquisa Datafolha indica que João Campos ampliaria sua vantagem e venceria a governadora Raquel Lyra por uma diferença de 23 pontos percentuais. Veja os números:
- João Campos (PSB): 58%
- Raquel Lyra (PSD): 35%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não opinou: 1%
Outros Cenários
O instituto também testou as intenções de voto em primeiro turno num cenário sem a presença de Gilson Machado. A ausência do ex-ministro não altera significativamente a dinâmica da disputa, com João Campos mantendo a ampla vantagem sobre a atual governadora.
- João Campos (PSB): 53%
- Raquel Lyra (PSD): 31%
- Eduardo Moura (Novo): 4%
- Ivan Moraes (PSOL): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não opinou: 2%
Pesquisa espontânea mostra cenário equilibrado
Quando os eleitores são questionados sem a apresentação de uma lista prévia de nomes, o cenário se torna de empate técnico entre o prefeito do Recife e a governadora do estado.
Chama a atenção o alto percentual de eleitores que não souberam ou não opinaram (36%). A pesquisa espontânea revela o seguinte panorama:
- João Campos (PSB): 23%
- Raquel Lyra (PSD): 23%
- Atual governadora (sem citar o nome): 3%
- "Filho de Eduardo Campos": 2%
- Eduardo Campos: 1%
- Eduardo Moura (Novo): 1%
- Outras respostas: 5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7%
- Não sabe: 36%